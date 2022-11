Estrazioni Lotto e Superenalotto,10eLotto di oggi martedì 8 novembre 2022

Quali sono i numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 8 novembre 2022? C’è un jolly, un oro, un superstar, un ritardatario all’ultima estrazione e qual è il Jackpot di oggi?

Ogni martedì, giovedì e sabato, il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto vengono estratti a partire dalle ore 20. Il Lotto, amministrato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, si gioca scegliendo un numero da 1 a 90 su una delle dieci ruote, tra cui la ruota Nazionale. Si può vincere ottenendo un ambo, un terno, una quaterna o una cinquina, a seconda del gioco.

Jackpot Superenalotto a quanto ammonta oggi martedì 8 novembre 2022?

È possibile visualizzare il jackpot del SuperEnalotto dell’8 novembre 2022, pari a 302,5 miliardi di euro, cliccando qui. Dall’anno precedente, nessuno ha mai vinto il jackpot del SuperEnalotto. Per vedere l’estrazione del Lotto in diretta, la combinazione più fortunata del 10eLotto, il jackpot del Superenalotto e infine la sestina milionaria, seguite le estrazioni qui. Le quote e i premi del SuperEnalotto e del Lotto saranno resi noti da Sisal e Lottomatica dopo l’estrazione di tutti i numeri.

Estrazioni numeri vincenti del lotto martedì 8 novembre 2022

Ecco i numeri del Lotto dell’ultima estrazione, quella di lunedì 8 novembre 2022:

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

L’estrazione del Lotto è collegata a uno dei tre diversi giochi del 10eLotto. I primi due numeri estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa la Nazionale, corrispondono a 20 numeri del 10eLotto. Se i numeri sono uguali, viene estratto il terzo numero, a partire dalla prima ruota. Il 10eLotto consente di giocare i numeri Oro e Doppio Oro, due numeri che possono dare luogo a una vincita se indovinati: Si viene già premiati se si indovinano i numeri Oro o entrambi. I seguenti 20 numeri vincenti del 10eLotto sono:

ultima estrazione lunedì 31 ottobre 2022:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Numero gong:

Il Superenalotto è il gioco in cui si possono vincere più soldi. Qualcuno in Italia potrebbe diventare milionario indovinando i sei numeri estratti e vincendo il Jackpot a ogni estrazione. Si può vincere anche pronosticando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri del Superenalotto. Se avete giocato, potete vincere anche se indovinate il numero Superstar, che viene estratto separatamente dalla serie di sei numeri.

Sono stati estratti i 6 numeri di martedì 8 novembre 2022 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.