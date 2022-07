Fedez, 130 mila euro per Love Mi e risponde alle polemiche: “Doniamo anche noi, non vi va bene nulla”

Sempre su twitter, però, qualcuno ha voluto polemizzare con il cantante colpevole, secondo questo utente di donare coi soldi degli altri: “Comunque Fedez e la Ferragni sono top, fanno eventi di beneficenza e poi donano i soldi degli altri, pazzesco” si legge nel tweet che lo stesso cantante ha citato per dare una risposta pubblica: “Tranquilla doniamo anche i nostri di soldi, se vuoi ti mando un resoconto. Ma sai se in Italia dici quanto dai di tasca tua non va bene perché non si dice, se fai delle raccolte benefiche lo fai con i soldi degli altri…insomma non va mai bene un cazzo vero?”. Contemporaneamente, però, Fedez può festeggiare assieme a Tananai e Mara Sattei il disco di platino ottenuto per “La dolce vita”.