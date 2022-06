Fedez e J-Ax, concerto Milano 2022. Dove vederlo in tv, orario, cantanti, streaming

Fedez e J-ax saranno i protagonisti di un concerto che si terrà a Milano proprio in queste ore. Ma di cosa si tratta e dove vederlo in televisione? Quali gli ospiti la prenderanno a parte a questo concerto? Ecco tutte le news e anticipazioni.

Fedez e J-Ax, i due rapper hanno organizzato un concerto che si terrà proprio domani martedì 28 giugno 2022. Si tratta di un progetto pensato proprio dal rapper Milanese Fedez il quale ha coinvolto immediatamente J-Ax e poi anche tanti altri artisti. Ma chi sono questi ultimi ovvero gli ospiti che prenderanno parte al concerto? Quali sono i dettagli sull’ evento Love Mi previsto proprio per martedì 28 giugno?

Fedez e J-Ax, anticipazioni e news martedì 28 giugno

Fedez e J-ax sono pronti quindi per tornare sul palco e lo faranno domani martedì 28 giugno 2022 al Duomo di Milano. Ma dove vedere in TV il concerto in questione? Quando inizia e quando è l’orario della messa in onda? Chi saranno gli ospiti ed i cantanti in scaletta? Il concerto avrà inizio alle ore 18 ed a partire da quell’ora sarà possibile seguire l’evento in streaming. Dalle ore 19 l’evento sarà trasmesso in diretta televisiva.

Anticipazioni e news sull’evento

L’appuntamento è fissato quindi per le ore 18 di domani martedì 28 giugno 2022. L’organizzazione è di Fedez che ha coinvolto anche il suo grande amico J-ax. Il concerto si terrà in Piazza Duomo a Milano e prevede una vera e propria carrellata di canzoni storiche del Duo e tantissimi ospiti molto amati dal pubblico. Ma dove è possibile seguire il concerto in TV? L’appuntamento è su Italia 1. Prenderanno parte diversi artisti. Tra questi Caneda, MYDRAMA, Frada, Cara, Paulo, Beba, Miles, Mara Sattei, Nitro, Ariete, MISS Keta, Lazza, Dargen D’Amico, Rhove, Paky, Shiva, Ghali, Tananai e Tedua.

A chi saranno donati i soldi raccolti?

Ovviamente si tratta di un contatto benefico e i soldi raccolti saranno donati alla fondazione e Fedez E.T.S. a Tog, una ONLUS centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologia neurologica complessa. I corsi verranno quindi utilizzati per costruire un nuovo centro TOG Carlo De Benedetti che sorgerà a Milano. Già dal 5 giugno è stato messo a disposizione un numero solidale, ovvero il 45595 per chi sarà presente o chi la seguirà in tv o comunque vorrà contribuire donando ben 2 euro.