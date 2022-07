Finisce fuori strada con lo scooter, 53enne muore nel giorno del suo compleanno

Un tentativo infruttuoso di rianimare un uomo di 53 anni morto in un tragico incidente a Udine, nel giorno del suo compleanno, è stato sventato dai soccorritori.

Un uomo di 53 anni è stato trovato morto sul ciglio della strada dopo un tragico incidente avvenuto a Cisterna di Coseano, un paese in provincia di Udine, venerdì sera 15 luglio 2022. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, l’uomo è morto poco dopo essere caduto dalla sua moto. Le circostanze dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

I carabinieri e i vigili del fuoco volontari di San Daniele sono intervenuti sul posto dopo che un uomo è rimasto ucciso in seguito a un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra le vie Tagliamento e Coseano. La vittima, identificata come Rodolfo Canciani, è stata trovata morta accanto al suo scooter. Sembra che l’incidente sia avvenuto in tarda serata sul lato opposto della strada, tra il veicolo e un trattore. Il veicolo della vittima è stato trovato nel campo vicino alla strada, il che fa pensare che l’impatto sia stato così forte da buttare fuori strada il conducente e il suo veicolo. Quel giorno aveva appena compiuto 53 anni.

L’incidente sarebbe stato piuttosto grave e il 53enne non è morto sul colpo, ma i primi soccorsi sono intervenuti sul posto pochi minuti dopo lo scontro per farlo decedere. Non sono mancati i disperati tentativi di soccorso da parte dei medici dell’ambulanza in quel momento, ma la dinamica non è ancora chiara e non sarà determinata fino a quando le forze dell’ordine non avranno completato un’indagine più approfondita. Purtroppo la vittima è stata uccisa in un giorno importante a causa dell’incidente.