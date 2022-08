Francesco Forleini chi è il ragazzo colto da un malore fulminante muore sul lavoro a 35 anni

All’età di trentacinque anni, Francesco Forleini, operaio originario del Frusinate e impiegato in un magazzino di un’azienda di materiali edili, è stato colpito da una malattia. La comunità è stretta attorno alla famiglia di Forleini in attesa dei funerali per dargli l’ultimo saluto. I funerali si svolgeranno domani mattina, 4 agosto, presso la chiesa di Nostra Signora delle Nevi, a partire dalle 10.30. Katana, questo il soprannome sul suo profilo Facebook, era sorridente e allegro, sempre disposto ad aiutare gli altri, così gli amici che hanno postato sui social network messaggi di addio per ricordarlo. Tra questi ce n’è uno della cugina Viviana: “Non voglio crederci… anche tu te ne sei andata in punta di piedi… riposa in pace mia cugina dal cuore buono”.

Ieri Francesco mattina, 35 anni, stava lavorando nella frazione di Chiappitto quando si parla un malore fulminante lo ha colto. Si è accasciato a terra e purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita. Invano è l’intervento del personale medico, giunto in ambulanza, che ha tentato di rianimarlo; i paramedici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul caso hanno lavorato i Carabinieri di Alatri coordinati dalla Procura; gli investigatori nelle ore successive hanno ascoltato i colleghi e ricostruito l’accaduto fino ad accertare che si trattava di un caso di malore. La salma terminati gli accertamenti è stata trasferita all’obitorio e poi è stata restituita alla famiglia per le esequie”.