Francesco Totti e Ilari Blasi perché si sono lasciati? i probabili motivi

Stando a quanto si apprende, stasera verrà rilasciata una dichiarazione congiunta che annuncia la loro separazione dopo 20 anni di matrimonio e tre figli. Secondo alcuni giornali, Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno preparando alla separazione definitiva. La notizia potrebbe essere annunciata nella serata di oggi dalla coppia, secondo alcuni giornali. Questa volta la notizia non è arrivata come un fulmine a ciel sereno, visto che già a febbraio si era ipotizzata una seria rottura tra l’ex calciatore e la conduttrice televisiva e l’intenzione di separarsi. All’epoca i due avevano smentito, ma ora sembra che il loro legame sia effettivamente finito. I due sono innamorati da 20 anni e hanno 3 figli, ma ora ripercorriamo le fasi della loro separazione.

Un anno fa, paparazzi e giornalisti avevano notato sui social media un indizio che faceva pensare a una separazione tra la coppia avvenuta nell’estate del 2017. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un litigio avvenuto nel febbraio 2018 durante una gita a Castelli, una località di campagna romana. Un gruppo di amici aveva organizzato una gita per godersi un pasto spensierato nel centro storico di Roma. Il lungolago dei Castelli era una passeggiata facoltativa durante la gita. La lite sarebbe sfociata in un’eruzione che avrebbe reso evidente la crisi agli astanti. Questo retroscena, in particolare, è stato riportato all’epoca da diversi giornali online, tra cui Corriere e Repubblica.

Un articolo dello stesso giorno di Repubblica riporta che Ilary è stata immortalata nella nuova pizzeria di Flavio Briatore a Roma, dove ha concluso la serata con Luca Tommassini, suo coreografo e amico, già legato alla crisi della coppia (vedi più avanti). Si vociferava anche di amici della coppia (“Totti ha notato tante cose che lui non aveva notato”) e dell’ingerenza di lei, troppo accentratrice rispetto al controllo della famiglia (“Voleva prendere il controllo totale della famiglia e lo aveva allontanato anche dalle persone che gli erano più vicine”). Scavando più a fondo, però, emergono ulteriori indizi di una crisi irreversibile.

Prima di febbraio, quando il Capitano e Ilari Blasi sono stati notati per la prima volta comportarsi in modo strano, i fan più accaniti della coppia hanno notato che le foto di coppia erano scomparse, così come i gesti mancati, segno che qualcosa non andava. Settembre 2021, giorno 27, il Capitano ha compiuto 45 anni e la moglie, solitamente molto attiva sui social media e in precedenza attenta a non far mancare il proprio sostegno al suo storico compagno di vita, è rimasta in silenzio.

Inoltre, il viaggio da single di Ilary a dicembre, che l’ha portata in Lapponia per lavorare con il coreografo di fama internazionale Luca Tommassini, è stato visto da molti come un segno del suo bisogno di stare da sola. A Natale, la famiglia Torrino si è riunita nei video di Ilary, che hanno immortalato il tempo trascorso insieme a Roma. Tutto sembrava a posto, almeno dal punto di vista visivo, perché tutto sembrava essere tornato alla normalità.

A qualcuno non sono sfuggiti i commenti di Ilary sul suo stato civile, rivelati durante lo show di Michelle Williams. Ha detto di essere sposata con lo stesso uomo da 20 anni, il che ha spinto i giornalisti a dire che si sarebbero separati se lei non avesse postato una foto per una settimana. Ora sembra che questo commento sia stato fatto per smentire le voci di una separazione, ma pare che in realtà fosse giusto: questa volta non è questione di giorni, ma di settimane. Sembra infatti che la coppia si stia separando.