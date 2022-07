“Francesco Totti non si dà pace, il desiderio di Ilary al suo fianco non si è mai spento”

Le notizie indicano che Francesco Totti sta vivendo un momento di rabbia e malinconia. Questo è lo scenario su cui si stanno scatenando i pettegolezzi dei media, che ipotizzano che Totti possa utilizzare il tempo trascorso lontano dai figli e dalla moglie per riflettere su ciò che vuole veramente.

Secondo il settimanale Nuovo, Francesco Totti è estremamente arrabbiato per il fallimento del suo matrimonio. Una fonte che lo conosce bene ha fatto alla rivista di Riccardo Signoretti che Totti è andato fino alla fine di salvare la sua relazione. Non c’è dubbio che siano questi giorni difficili per l’ex capitano. Il settimanale Chi sottolinea che Totti ha persino rinunciato a un torneo di Padel a Formentera per troppo il clamore mediatico e per evitare i paparazzi alle calcagna. Non è stato certo l’estate migliore per lui.

Sul settimanale Nuovo viene chiesto sul parere di un amico della ex coppia, Alex Nuccetelli, che si è spesso esposto vicenda. Secondo il pr romano (addetto alle pubbliche relazioni), la decisione ultima della rottura è stata presa da Ilary Blasi: “Sono convinto che in lui [Alex] il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento”. Aggiunge che dal suo punto di vista la loro relazione soffreva da tempo di diverse battute d’arresto: “Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa”.