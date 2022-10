Gilles Rocca chi è? Età, altezza, fidanzata, Tale e quale show e Instagram

Siamo qui per rispondere a tutte le domande su Gilles Rocca, concorrente di Tale e Quale Show e imprenditore, oltre alla sua biografia, età, vita privata e fidanzata. Scopriamo di più su Gilles Rocca, concorrente di Tale e Quale Show, attraverso curiosità come il suo lavoro, l’età, la biografia e dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Gilles Rocca

Nome e Cognome: Gilles Rocca

Data di nascita: 12 gennaio 1983

Luogo di nascita: Roma

Età: 39 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,80 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: attore e regista

Fidanzata: Miriam Galanti

Tatuaggi: ha molti tatuaggi, alcuni ideogrammi sulla spalle destra, un’iniziale sul polso destro, una scritta sull’avanbraccio sinistro, sul bicipite destro ha vari segni zodiacali e una lettera sul fianco destro.

Profilo Instagram: @gillesroccaofficial

Gilles Rocca età, altezza e biografia

Chi è Gilles Rocca? Quanti anni ha e dove è nato? Gilles Rocca è un concorrente di Tale e Quale Show ed è nato il 12 gennaio 1983 a Roma. Ha 39 anni, è del segno zodiacale del Capricorno ed è il nome del campione di Formula 1 Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve è morto pochi mesi prima della sua nascita, e questo è il motivo dell’origine francese del nome. Non si hanno informazioni sul peso di Gilles Villeneuve, ma è alto 1,80 m. Non conosciamo il significato degli ideogrammi sulla spalla destra, ma ha molti tatuaggi. Ci sono un’iniziale sul polso destro e una lettera sul fianco destro, oltre a un ideogramma sulla spalla destra. Sull’avambraccio sinistro ha un tatuaggio con caratteri non comuni e sul bicipite destro ha segni zodiacali di diversi colori.

Il Festival di Sanremo, tra le altre produzioni Rai, è una delle iniziative dell’azienda di famiglia. Gilles Rocca lavora da anni con la Rai. Che sport pratica? Da giovane, Gilles Rocca voleva diventare una stella del calcio. Ha giocato per quattro stagioni con la Lazio e il Cervia prima di partecipare a Champions – The Dream, la cui seconda edizione è stata eliminata in anticipo. Un grave infortunio subito durante una partita di calcio all’età di 21 anni lo porta ad abbandonare lo sport e a dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Vita privata

Gilles Rocca è impegnato in una relazione sentimentale seria, e sì, frequenta Miriam Galanti da anni. Lei è un’acclamata attrice di cinema e teatro, diventata famosa per la sua interpretazione in Rossella. Dopo i problemi che hanno dovuto affrontare a L’Isle, hanno avuto la fortuna di superarli. In passato, lui ha avuto una relazione con la sorella di Nicolas Vaporidis. I due si adorano e nei post di lui sui social media si parla spesso del loro amore reciproco. Non sappiamo da quanto tempo stiano insieme, ma lui la ama molto.

Rocca mantiene il suo corpo scolpito facendo spesso esercizio fisico. Ama viaggiare per il mondo e conoscere nuovi luoghi, oltre ad amare le moto. Tiene molto all’amicizia, tanto da farne uno dei suoi valori fondamentali. Fuma poco e non sopporta la disonestà e le stronzate.

Dove seguire Gilles Rocca: Instagram e social

Ora che sappiamo chi è Gilles Rocca, possiamo seguirlo sui social media? La risposta è senza dubbio “sì” e il modo più semplice per farlo è il suo account Instagram. Il numero di follower è salito vertiginosamente dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo 2020 nello scandalo Bugo-Morgan. Il suo profilo è pieno di foto sia professionali che quotidiane. Suo padre, a cui è molto legato, e la sua fidanzata Miriam, per la quale nutre un amore immenso, sono presenti in diverse immagini. Ci sono foto di pubblicità e articoli di giornale, oltre alle sue sponsorizzazioni. Il suo account Instagram è stato violato nel settembre 2020, quindi ha dovuto crearne uno nuovo. Iniziamo con la sua carriera…

La carriera di Gilles Rocca

Cosa hanno fatto Gilles Rocca e la sua azienda? È un imprenditore nell’attività di noleggio e manutenzione di strumenti musicali della famiglia Rocca. Ha assistito il padre in 19 Festival di Sanremo, tra le altre cose. Cosa fa Gilles Rocca a Sanremo? Si è fatto notare durante il Festival di Sanremo 2020 quando è stato fotografato dal corridoio posteriore dopo che Bugo aveva lasciato il palco, poiché Morgan aveva cambiato il testo della sua canzone.

Film con Gilles Rocca

Quali ruoli ha interpretato Gilles Rocca in Carabinieri? Ha iniziato la sua carriera di attore in quel film. Successivamente ha interpretato Don Matteo, Distretto di polizia, I Cesaroni, Le tre rose di Eva e Nero a metà, tutte fiction di grande successo. Tra le sue apparizioni al cinema si ricordano Tre tocchi e Natale a Londra. Gilles Rocca ha vinto il concorso Volami nel cuore nel 2008 per la sua recitazione. Ha ricevuto anche diversi importanti riconoscimenti come regista, oltre al Premio “Massimo Troisi” per la regia e ai premi Tulipani di seta nera per il miglior docufilm e la migliore regia. Ha realizzato numerosi cortometraggi, tra cui uno dei più importanti è Metamorphosis, dove ha interpretato sia il regista che l’attore. Ha diretto e recitato in diversi cortometraggi, tra cui Metamorphosis, che tratta della violenza contro le donne. Secondo Isabella Rauti, ex consigliera per le pari opportunità, Metamorphosis è diventato un documento governativo.

Gilles Rocca a Tale e Quale Show

Su Rai 1 nel 2022, Gilles Rocca sarà tra i protagonisti di Tale e Quale Show. Carlo Conti condurrà il programma e nuovi concorrenti si cimenteranno in varie imitazioni. Anche in questa stagione troveremo Gilles tra i prescelti. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio comporranno come sempre la giuria, mentre un quarto giudice speciale (imitatore) sarà presente in ogni puntata.