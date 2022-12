Giorgia Meloni ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto di un agente di polizia che salva un bambino a Ischia: “Il governo e l’Italia vi sono grati”.

Il post su Facebook

Il premier Giorgia Meloni ha condiviso una foto di Casamicciola sulla sua pagina Facebook, scrivendo: “Da Ischia una foto che trasmette speranza”. Ha poi proseguito: “Simbolo del grande lavoro dei tanti soccorritori impegnati da giorni per aiutare la popolazione. L’Italia vi ringrazia”. Il post ha ricevuto molti commenti da parte dei sostenitori di Fratelli d’Italia e non solo. Tutti uniti nel dolore e nel cordoglio per chi ha perso un familiare nella tragedia di Ischia. Un sostenitore ha scritto sotto il post di Salvini: “I soccorritori sono gli angeli di chi purtroppo subisce queste tragedie”. Un altro commento dell’ex deputato Marcello Gemmato recitava in evidenza: “Un grazie a tutti i soccorritori, agli instancabili uomini in divisa”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 16:21