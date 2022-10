Grande Fratello Vip anticipazioni 17 ottobre 2022: nuovi concorrenti, ospiti, decisivo il televoto

Nella casa del Grande Fratello le polemiche non si placano dopo l’eliminazione di Gegia. Ci sono liti e discussioni sempre più accese tra i concorrenti, oltre a strategie e pianti. E nasce il vero amore. Questa sera su Canale 5, in prima serata, andrà in onda la classica puntata del lunedì e i riflettori sono tutti puntati sulla casa più spiata d’Italia: chi dei concorrenti in nomination dovrà lasciare il gioco? Entreranno nuovi “vipponi” pronti a sconvolgere equilibri già precari?

Chi sono i nuovi concorrenti del GF VIP

Sei nuovi concorrenti starebbero per entrare nella casa del GF VIP, secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia e Casa Pipol. I nomi dei sei vipponi, pronti a varcare la soglia della porta rossa:

Helena Prestes, la modella brasiliana che avrebbe avuto un flirt con Antonino Spinalbese Teresa Langella, ex volto di Uomini e Donne Umberto Smaila Patrizia De Blanck Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati, l’uomo che lei avrebbe dovuto sposare per davvero.



Eliminazioni tra Nikita, Antonino e Giaele

Nella casa del Grande Fratello entreranno nuovi concorrenti, ma anche eliminazioni. Il televoto potrebbe eliminare ben tre concorrenti: Nikita, sempre più esclusa dal gruppo, Antonino, che finalmente si è lasciato andare alle inibizioni e sta mostrando la sua vera personalità, e Giaele, che fin dall’inizio del programma ha fatto discutere per il suo matrimonio e la sua idea di amore libero. In base ai sondaggi sul sito del Forum del Grande Fratello, Nikita sembrerebbe essere il favorito tra i telespettatori. Ma Giaele potrebbe essere a rischio di eliminazione dal programma.

Amaurys squalificato il motivo?

Questa sera i concorrenti potrebbero avere una sorpresa. Durante la puntata di venerdì, Alfonso Signorini ha accennato a un’imminente denuncia per le presunte bestemmie di un concorrente, ma non ha fatto il nome della persona in questione. Su Internet, però, è stato fatto più volte il nome di Amaurys Perez: sarà lui a lasciare la casa?

Molte sorprese

Questa sera, dopo la sorpresa della mamma di Luca e della figlia di Cristina, il Grande Fratello Vip presenterà un nuovo concorrente che strapperà un sorriso a uno o più concorrenti. Non ci resta che scoprirlo seguendo la puntata di stasera su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia.