Hai capito chi è Benjamin Mascolo - Controcopertina

Benjamin Mascolo, meglio conosciuto come B3N, è nato a Modena il 20 giugno 1993. È un cantante che ha raggiunto la popolarità facendo parte del duo musicale Benji & Fede. Dopo aver pubblicato il suo singolo di debutto “Tutto d’un fiato” nell’estate del 2015, sei anni dopo Mascolo ha deciso di dedicarsi anche ad altri progetti. Nel 2017 ha recitato nel film Time Is Up insieme a Bella Thorne ed è stato anche protagonista di un documentario intitolato Ben: Breathe .

Benjamin Mascolo biografia

Benjamin Mascolo è nato a Modena il 20 giugno 1993. Nel 2010 ha conosciuto Federico Rossi attraverso una chat su Internet ei due hanno deciso di formare un duo musicale chiamato Benji & Fede. Amante della musica, la vita di Mascolo è cambiata quando è stato scritturato per il ruolo di Stefano DiMera nella soap opera “Days of Our Lives”.

L’avventura del gruppo è iniziata su YouTube, dove hanno pubblicato diverse cover. Hanno poi partecipato al Festival di Sanremo 2015 nella categoria Nuove Proposte, ma non sono riusciti a superare le selezioni. Un anno dopo, però, la loro carriera musicale ha subito una svolta quando sono stati notati da un talent scout dell’etichetta discografica Warner Music Italy. Da allora insieme la loro carriera è in costante ascesa e nel 2016 hanno anche calcato il palco del Festival di Sanremo al cantante italiano Alessio Bernabei.

Nel febbraio 2020, dopo una serie di successi, il duo ha deciso di separarsi per poter intraprendere una carriera da solista. Il primo album da solista di Benjamin Mascolo, California, è stato pubblicato il 26 febbraio 2021. Contiene sei brani inediti. Nel 2021 Benjamin Mascolo è apparso anche nel film per il grande schermo Time Is Up , uscito nelle sale italiane il 25, 26 e 27 ottobre e ora disponibile su Prime Video. Dal 27 ottobre 2022 è disponibile su Prime Video anche Time Is Up 2 .