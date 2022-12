Hai capito chi è Christian De Sica? Età, moglie, figli, Carlo Verdone e I Soliti Ignoti

Questa sera, lo straordinario attore Christian De Sica apparirà in una puntata speciale de I Soliti Ignoti, dedicata alla maratona di Telethon. Uno dei suoi film più recenti, “Natale a tutti i costi”, è disponibile su Netflix. In questo film, De Sica interpreta un padre che fa di tutto per passare le feste con i suoi figli. Prima della sua apparizione, ecco alcune informazioni sulla sua vita privata e sulla sua famiglia.

Christian De Sica moglie, è la sorella di Carlo Verdone

Prima della relazione con l’attrice Isabella Rossellini, Christian De Sica si è legato a Silvia Verdone nel 1980. La Verdone era la sorella del suo amico Carlo Verdone, con cui aveva studiato a scuola. Quando De Sica iniziò a corteggiare la sorella di Verdone, l’importante regista romano si mostrò contrariato a causa del divario di età e dell’enorme fama di De Sica. Ciononostante, De Sica riuscì a dimostrare il suo valore e oggi i due clan si riuniscono per celebrare i festeggiamenti.

Età, figli e vita privata

Christian De Sica, che ha da poco festeggiato il suo 71° compleanno, ha collaborato con la moglie in due film: Brando e Maria Rosa. Brando ha seguito le orme del padre nella regia cinematografica ed è stato co-regista del film Amici come prima, per il quale il padre si è riunito con Massimo Boldi. Anche suo nipote, Andrea De Sica, è un regista.

Squadra calcistica Lazio

Carlo Verdone è considerato una rappresentazione della Roma e allo stesso modo suo cognato, Christian De Sica, è visto come un simbolo della Lazio, come dimostra il film Tifosi che lo mostra allo stadio con le ali. Un altro suo momento memorabile è quello in cui, indossando la maglia della Lazio, ha segnato un calcio di rigore urlando “Arriva la bomba di Mihajlovic”, un omaggio al calciatore serbo purtroppo recentemente scomparso per leucemia.