Hai capito chi è Dario Buzzolan marito di Luisella Costamagna e padre di suo figlio

Dario Buzzolan è il collega e non il coniuge della nota giornalista Luisella Costamagna, anche lei concorrente della stagione 2022 di Ballando con le stelle. Nato a Torino il 12 ottobre 1966, Dario ha oggi 56 anni e ha concluso la sua formazione laureandosi in filosofia teoretica nella sua città natale. Ben presto inizia la sua carriera di scrittore, a partire da un saggio pubblicato da Lindau, incentrato sul re del cinema horror George A. Romero e sul suo capolavoro La notte dei morti viventi. Il suo libro Dall’altra parte degli occhi, pubblicato da Mursia nel 1998, gli vale il Premio Calvino. Dopo questo grande successo, ha scritto numerosi altri romanzi come Non dimenticarti di respirare, Se trovo il coraggio, Malapianta e I nostri occhi sporchi di terra, finalista al famoso Premio Strega nel 2009.

Oltre all’attività di scrittore, Dario Buzzolan è impegnato nella redazione di testi teatrali ed è un appassionato di cinema. È autore di numerosi saggi sul cinema, tra cui uno su Romero, e ha collaborato con diversi giornali e periodici come critico cinematografico. La sua competenza lo ha portato anche in televisione, sia come ideatore di programmi che come conduttore di Anni luce nel 2007 su La7. Dario è figlio del celebre Ugo Buzzolan, uno dei più noti giornalisti italiani, noto per essere stato il creatore della critica televisiva nel Paese. È l’amato dell’ex conduttrice di Agorà, Luisella Costamagna. La coppia Luisella e Dario si è incrociata per la prima volta al liceo.

La giornalista 53enne ha raccontato che è stato un momento doloroso della loro vita personale quando i padri del concorrente di Ballando con le stelle e dello scrittore sono venuti a mancare a distanza di due mesi l’uno dall’altro, creando un legame più forte tra i due. La Costamagna e il suo compagno stanno insieme da 33 anni e hanno avuto un figlio, Davide. Sono emerse due curiosità sulla coppia. Il pubblico dà per scontato che Dario Buzzolan sia sposato con la Costamagna, anche se non sono legalmente sposati. Inoltre, lo scrittore si riferisce scherzosamente alla sua compagna come a una “testa calda”.

Luisella Costamagna chi è

Luisella Costamagna, volto dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle, è una nota giornalista che ha avuto una lunga carriera di successo. È nata il 16 dicembre 1968 a Torino, la stessa città del suo partner, Dario Buzzolan. Ha 53 anni e solo due anni in meno di Dario. Della sua vita privata non si sa molto, si sa solo che ha avuto una relazione con Dario e un figlio. Da bambina ha studiato danza classica, ma in seguito ha spostato la sua attenzione sul giornalismo. Si è laureata in filosofia e nel 1995 è diventata pubblicista, lavorando presso una rete televisiva locale.

Un momento cruciale per Luisella è stato l’incontro con Michele Santoro nel 1996, che ha portato a un proficuo rapporto di lavoro. Questo l’ha portata a contribuire a numerosi programmi di successo, da Anno Zero e Servizio Pubblico con Santoro a Sky Italia, dove è diventata un volto noto di Agon Channel. Recentemente, è diventata anche una figura di spicco di Agorà su Rai 3. Oltre alla carriera televisiva, scrive anche rubriche per Il Fatto Quotidiano. Da ottobre 2022 sarà una delle protagoniste della versione 2022 di Ballando con le stelle, a cui parteciperà in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca.