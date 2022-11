Hai capito chi è Eddy Siniscalchi fidanzato di Valerina Marini?età, lavoro, fidanzata, compagna, figli

Secondo quanto riportato, Eddy ha parlato apertamente della sua relazione con la Marini, dicendo: “La amo, sì, la amo, stiamo insieme e stiamo bene insieme. Una donna meravigliosa, buona, sensibile, è stata una fortuna averla incontrata”.

Riguardo al loro primo appuntamento, Eddy ha dichiarato:

“Sono sempre stato io il primo a corteggiare. Abbiamo cenato insieme e ci siamo ritrovati a parlare di cose importanti. L’ha colpita che la trattassi come Valeria e non come Valeria Marini. A partire da quella sera ci siamo visti altre volte. Il primo bacio? Dopo un po’. Sono un signore, non appartengo al gruppo di quelli che ci provano subito. Volevo conoscerla meglio perché non mi interessava solo un’avventura. Le ho già fatte in passato queste cose. Volevo che fosse una storia seria”.

Eddy Siniscalchi ha dichiarato di non essere preoccupato di ottenere fama o di capitalizzare la sua relazione con Valeria Marini:

“A me non interessano giornali, copertine, non cerco la popolarità. A questo mondo ho solo dato, spendendo tanto. Semmai sono le donne a essersi avvicinate a me per interesse, per fare la bella vita. Lo specifico perché sia chiaro, visto che ho già letto qualche giudizio in merito ai motivi per i quali mi sarei avvicinato a Valeria: non ho interessi, se avessi voluto fare televisione l’avrei fatta 15 anni fa. Conoscevo chiunque, avrei potuto fare qualsiasi programma. Non è un mistero quanto Lele fosse potente in tv all’epoca. Ma non mi è mai interessato”.