Hai capito chi è Germana Schena moglie di Fausto Leali? Età, foto, carriera , figli e vita privata

Germana Schena

Il 17 luglio, Germana Schena è nata a Foggia, in Puglia, sotto il segno del Cancro. Fin da piccola la passione per la musica l’ha portata a prendere lezioni di canto oltre alle normali lezioni scolastiche. Dopo il diploma di scuola superiore, si è iscritta all’università. Non ci sono molte informazioni sulla sua vita professionale, se non che è diventata una delle coriste di Fausto Leali e lo ha conosciuto in questo modo. Durante un’intervista a Domenica In, Leali ha raccontato come i due si siano conosciuti durante un viaggio in macchina durante uno dei suoi tour. Di conseguenza sono diventati molto amici, anche se all’epoca erano entrambi single. Tuttavia, non ha parlato pubblicamente della sua vita sentimentale…

Fausto Leali, chi è?

È nato a Nuvolento, un paese in provincia di Brescia, il 29 ottobre 1964. Oggi è uno dei più importanti vocalist e cantautori italiani, grazie al suo timbro inconfondibile. Poiché fin da giovane adorava i Beatles, è stato soprannominato “negro bianco”. Nel corso della sua carriera ha collaborato con personaggi di fama mondiale come Mogol e Totò. Ha ottenuto diversi successi e successi e diverse interpretazioni sanremesi. Ma che dire della sua vita privata?

Chi è la moglie del celebre artista

Tutti sanno che il cantante ha una relazione sentimentale con Germana Schena, la sua terza moglie. Sebbene il cantante sia sempre stato riservato sulla sua vita privata, è chiaro che ha una moglie. Fausto Valeriani sembra aver finalmente trovato pace e stabilità nell’amore con Germana Schena, la sua terza moglie. Anche se non tutti sanno che Germana ha 30 anni in meno di Fausto, sembra che la differenza di età non sia un problema. I due si sono sposati il 14 giugno 2014 a Foggia dopo aver avuto alcuni problemi e aver vissuto alcuni eventi che li hanno portati a separarsi.

I figli

Nel corso della sua vita, Fausto Leali si è sposato tre volte e da queste unioni sono nati i suoi figli. Dal 1968 al 1983, Milena Cantù è stata la moglie di Leali, da cui sono nate Samantha e Debora. Successivamente, è stata la moglie di Claudia Cocomello, da cui sono nati Lucrezia e Faustino Francis. Germana fu la sua terza moglie e Andrea fu il figlio di t. Pur non avendo figli propri, Leali accolse Andrea, figlio di una precedente relazione. In questo modo, la famiglia di Fausto appare davvero numerosa.