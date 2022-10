Hai Capito chi è Luca Maria Monti figlio di Sabrina Salerno? Età, padre e vita privata

Sabrina Salerno è una nota showgirl e icona della musica pop, attualmente concorrente di Ballando con le stelle. Della sua vita artistica sappiamo molto, ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Sapete che è legato a Enrico Monti, con cui sta insieme dal lontano 2006? Inoltre, Sabrina è anche madre di un figlio di nome Luca Maria Monti, venuto al mondo nell’aprile 2004. Ma cosa sappiamo di lui e della sua vita privata?

Sabrina Salerno, chi sono i figli

Sabrina, famosa showgirl italiana, ha un figlio adolescente di nome Luca Maria Monti, nato nel 2004. Parlando a Verissimo, Sabrina ha dichiarato: “. Lui è il mio tutto, l’unico che mi tiene testa, abbiamo entrambi un carattere molto forte , litighiamo su tutto”. Queste sono le parole con cui Sabrina parla ancora del figlio, ed è facile capire che ha voluto mantenere intatta la sua privacy. Proprio per questo motivo non ci sono molte informazioni su di lui in rete; Tuttavia, recentemente ha pubblicato alcune foto del figlio sui social network.

Salerno divenne una tale celebrità che le furono offerti ruoli cinematografici oltre che musicali. Apparve in diversi film italiani, tra cui Jolly Blue. Un aspetto della sua carriera che l’ha portata al teatro e al musical, un genere in cui ha dimostrato le sue capacità interpretative e canore. Salerno è stata ospite di diversi programmi televisivi, come Bellezas en la Nieve (Telecinco) nel 1991 con Andoni Ferreño (55) e diversi format in Italia con professionisti del calibro di Raffaella Carrà (77). Uno dei suoi progetti televisivi è stato quello di il rinomato Festival di Sanremo 2020, in cui ha come ultimi partner la spagnola Georgina Rodríguez (26).

Sabrina Salerno durante il Festival di Sanremo 2020.

La cantautrice ha sposato il produttore discografico Enrico Monti nel 1996 e insieme hanno avuto il loro unico figlio, Luca Maria Monti (16 anni), nel 2004. La famiglia vive a Treviso, in Italia. Per la carriera professionale di Sabrina sia rafforzata dal successo di aver venduto più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo, lei e il marito hanno deciso di dedicarsi all’industria dell’ospitalità creando la catena alberghiera Veneto, che abbraccia diverse zone della geografia italiana.

Salerno non si è completamente dissociato dal mondo della musica. Attualmente possiede la sua etichetta musicale, New Boys Production, e uno dei più importanti studi di registrazione in Europa, il Condulmer Studio. Attività che la rendono un esempio di artista che è riuscita a riorientare la sua carriera dopo la fine della sua esplosione mediatica, e cioè che Sabrina ha dimostrato di essere molto più di quella ragazza esuberante che ha sbalordito un intero paese a Capodanno del 1987.