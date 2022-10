Hai capito chi è Enrico Monti marito di Sabrina Salerno? Età, biografia, figlio e vita privata

Sabrina Salerno ed Enrico Monti sono stati insieme per decenni e sono ancora sposati. Sono diventati genitori di un figlio di nome Luca Maria, oggi adolescente. In ogni caso, Sabrina ed Enrico sono legati da un grande amore di cui la stessa showgirl ha parlato in un’intervista negli anni scorsi.

Enrico Monti e Sabrina Salerno, le parole della cantante

“Avevo bisogno di tornare a casa da mio marito e da mio figlio”, ha rivelato Sabrina Salerno. “Avevo bisogno di amore”. Nell’intervista ha parlato del suo rapporto d’amore con il marito da molti anni, dicendo che è “un uomo incredibile, un uomo con un’anima, un’eleganza… Non giudica, ha un atteggiamento di comprensione verso gli esseri umani umani”. Ha continuato dicendo che a volte si sentì sconfitto da lui perché “certamente [lei] non è una donna facile”.

La storia d’amore tra la cantante e il marito

Sabrina, che ha confessato di aver conosciuto il marito per caso all’interno di uno studio di registrazione, afferma che lui è l’uomo dei suoi sogni. “Ci siamo conosciuti in uno studio di registrazione, lui uno studio di registrazione molto famoso in Europa. E lì sono rimasto”, ha detto ai giornalisti. Il marito di Sabrina, Enrico, ha parlato della moglie quando lei ha partecipato al programma Ballando con le stelle lo scorso autunno.

Le parole di Enrico per la sua amata

“La mia guerriera parteciperà a ballando con le stelle, tre mesi di duro lavoro e allenamenti intensi, una sfida che la vedrà sicuramente, come ogni volta, protagonista”. Queste le parole che l’uomo ha voluto dedicare alla moglie. I due sono sposati dal 2006 anche se stanno insieme dal 1993. Di lui sappiamo che è un imprenditore del settore tessile. Gestisce un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti e camicie su misura. L’azienda è conosciuta nel 2014. Dal legame tra Sabrina ed il marito è nato il figlio Luca Maria Monti. La famiglia vive in una villa a Treviso lontani dalla mondanità.