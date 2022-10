Hai capito chi è Luisella Costamagna? Età, biografia, carriera, marito o compagno e figli

Chi è Luisella Costamagna: il lavoro e la carriera

La giornalista e autrice televisiva Luisella Costamagna si è laureata in filosofia con una tesi su Alberto Savino nel 1995 ed è diventata giornalista freelance nel 1996. Michele Santoro l’ha scelta per Moby Dick (1996) e successivamente ha lavorato con Monica Giandotti per Anno Zero (2008) e Servizio Pubblico (2012). Maurizio Costanzo le ha chiesto di condurre il Maurizio Costanzo Show (2002) e il varietà (2003). Da allora ha partecipato a numerosi programmi per le reti Rai e La7. Myrta Merlino e Maurizio Costanzo hanno partecipato in tandem a programmi Rai e La7. Nel 2014 è approdato a Sky Italia ed è diventato conduttore di Agon Channel. Per Il Fatto Quotidiano e La Verità lavora come opinionista. Da settembre 2020 condurrà Agorà. A partire dal 2021, Agorà andrà in onda anche il sabato e la domenica all’interno del palinsesto quotidiano della terza rete nazionale, alle 8:00 del mattino.

Marito Luisella Costamagna

La coppia ha avuto un figlio di nome Davide, laureato in filosofia e vincitore del Premio Calvino. La coppia, Dario Buzzolan, critico televisivo e scrittore italiano, e Luisella Costamagna, laureata in filosofia e vincitrice del Premio Calvino, ha una relazione sentimentale. Numerosi e prestigiosi i premi che hanno riconosciuto la sua professionalità: il Premio giornalistico Roberto Ghinetti per il reportage Parole come ferite nel 2007, il Premio letterario Caccuri, il Premio letterario Com&Te e la Rassegna – Premio speciale “Le Scie di Com&Te” – Noi che costruiamo gli uomini, Mondadori 2012, e il Premio letterario Com&Te nel 2013.

Dall’ottobre 2022 a oggi, Luisella Costamagna ha partecipato alla 17ª edizione del programma “Ballando con le stelle”. Dal 2000 Milly Carlucci cerca di convincerla a partecipare a “Ballando con le stelle”, che va in onda il sabato sera in prima serata sulla principale rete televisiva nazionale. Pasquale La Rocca è una nuova aggiunta al cast di “Ballando con le stelle”. Milly Carlucci ha reclutato La Rocca per la competizione di quest’anno, dopo aver vinto diversi programmi di “Ballando con le stelle”. Nato a Napoli il 24 giugno 1989, di professione è ballerino e coreografo. Ha vinto numerosi premi e ha viaggiato in tutto il mondo. La Rocca ha trovato il successo nel 2014 dopo essere diventato un ballerino professionista ed essere entrato nel cast di “Burn the Floor”, una popolare commedia di Broadway.