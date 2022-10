Sapete chi è Michela Pandolfi moglie di Giampiero Mughini?

Giampiero Mughini è un giornalista e opinionista affermato che, oltre al suo lavoro, ha avuto la fortuna di avere al suo fianco una grande donna: la moglie Michela Pandolfi. Costumista, ha lavorato in molti film e produzioni teatrali nel corso degli anni.

Chi è la moglie di Giampiero Mughini

Dietro le quinte di ogni opera teatrale o spettacolo, c’è una costumista che lavora perè che tutto si incastri che la visione del regista prenda vita. Michela Pandolfi è una di queste, il lavoro cui è ammirato e richiesto da molti. Pur i suoi mariti siano molto riservati sul loro rapporto con lei, ecco alcune informazioni sulla donna.

Michela Pandolfi è nata nel 1957 e da allora è diventata madre e nonna. Tuttavia, non è il genitore biologico dei suoi figli o nipoti: essi sono infatti il ​​risultato di una precedente relazione sentimentale avuta con Giampiero Mughini. La coppia è stata sposata per 30 anni e ha deciso di comune accordo di non avere figli perché Mughini riteneva che sarebbe stato un padre inadeguato. Come già detto, come già detto parla poco della sua compagna, ma la coppia termine insieme, Mu in una puntata di venire da me di Caterina Balivo nel 2019.

Una relazione solida

Alla festa, Giampiero Mughini ha parlato della sua relazione con Michela. L’ha definita “morbida come una piuma”, prima di rivelare altri dettagli sulla loro vita di coppia. Sembra infatti che da parte di entrambi ci siano stati dei tradimenti “del corpo”, ma l’opinionista ha affermato come tutto ciò non abbia mai coinvolto l’anima. Il loro legame è quindi libero, ma davvero solido.

Passatempo e vacanze di coppia

La coppia ha un rapporto solido, come dimostrano le loro interazioni quotidiane. Si divertono a passare del tempo insieme, che si tratti di andare a cena fuori o al cinema. Mughini non ha problemi a lasciarla andare da sola dai figli e dai nipoti. “Andare con lei? Ha la sua famiglia”, ha detto ancora nel programma di Caterina Balivo, sottolineando come non sarà certo questo a farli “scoppiare”. Molto innamorato, Mughini dichiara che non hai problemi a passare altri 30 anni con Michela Pandolfi. Forse l’amore con il tempo placherà le sue sfuriate, oppure no, chissà!