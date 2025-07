Tragedia sull’A4, tra le vittime anche Mario Paglino e Gianni Grossi: erano tra i creatori di Barbie

Un gravissimo incidente si è verificato oggi lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero. Quattro persone hanno perso la vita, tra cui i noti designer Mario Paglino e Gianni Grossi, celebri per la loro collaborazione con Mattel nella creazione di Barbie da collezione. La dinamica dell’incidente è legata a un’auto che viaggiava contromano, causando uno scontro frontale devastante.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato provocato da un veicolo, una Peugeot 207, guidato da Egidio Ceriano, un uomo di 82 anni originario di Magenta e residente a Cerano, in provincia di Novara. L’anziano si sarebbe immesso in autostrada a Marcallo Mesero, percorrendo la corsia di sorpasso nella direzione opposta rispetto al traffico regolare. Probabilmente convinto di trovarsi sulla corsia corretta, ha continuato il tragitto fino all’impatto violento con una Peugeot 3008 che procedeva nella direzione giusta.

A bordo della Peugeot 3008 viaggiavano quattro persone: i designer Mario Paglino e Gianni Grossi, il trentasettenne Amodio Giurni, impiegato presso il Banco BPM, e sua moglie, un’architetta di 36 anni. Quest’ultima è l’unica sopravvissuta al terribile incidente, ma si trova ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Niguarda di Milano. La coppia si era sposata da poco, nell’agosto del 2023, e si era trasferita a Novara per motivi lavorativi.

La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo agli occupanti delle due auto coinvolte. Per Mario Paglino, Gianni Grossi, Amodio Giurni e Egidio Ceriano non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario giunto sul posto ha potuto solo constatarne il decesso. Le autorità sperano che la donna sopravvissuta possa riprendersi al più presto, anche se le sue condizioni rimangono critiche.

Mario Paglino e Gianni Grossi erano una coppia sia nella vita privata che nel lavoro. Nel 1999 avevano fondato insieme Magia2000, un laboratorio di design con sede a Novara, specializzato nella creazione di Barbie da collezione. La loro collaborazione con Mattel li aveva resi famosi nel mondo del collezionismo: alcune delle loro bambole sono state vendute a cifre considerevoli, come nel caso di un pezzo battuto all’asta nel 2015 per 15mila euro. Il loro laboratorio era attivo da oltre diciotto anni ed era considerato un punto di riferimento per gli appassionati del settore.

La terza vittima dell’incidente, Amodio Giurni, lavorava presso il Banco BPM e si era trasferito a Novara insieme alla moglie, originaria come lui di Potenza. La coppia era ben integrata nella comunità locale e sembra che avesse stretto amicizia con Mario Paglino e Gianni Grossi, probabilmente grazie alla vicinanza abitativa o lavorativa.

Il conducente dell’auto contromano, Egidio Ceriano, aveva 82 anni e viveva a Cerano, una località non lontana dal luogo dell’incidente. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia portato l’uomo a imboccare l’autostrada nella direzione sbagliata. L’ipotesi più accreditata è che abbia confuso la corsia di sorpasso con quella di marcia regolare, ma ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire ogni dettaglio.

Il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e valutare eventuali responsabilità.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Novara, dove le vittime erano ben conosciute. In particolare, la scomparsa di Mario Paglino e Gianni Grossi rappresenta una perdita significativa per il mondo del design e del collezionismo. I due designer erano noti per la loro creatività e dedizione al lavoro, qualità che li avevano portati a collaborare con uno dei marchi più famosi al mondo.

L’incidente sull’autostrada A4 riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prevenire situazioni come quella verificatasi oggi. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione durante la guida, soprattutto in tratti autostradali ad alta velocità, dove ogni errore può avere conseguenze devastanti.

La speranza ora è che l’unica sopravvissuta possa superare questa drammatica esperienza e riprendersi dalle gravi ferite riportate. Intanto, le famiglie delle vittime piangono la perdita dei loro cari, mentre la comunità locale si stringe attorno a loro in segno di solidarietà.