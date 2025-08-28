Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli sposi: “Non voleva che si sapesse del matrimonio”





Maurizio Micheli ha detto il fatidico “sì” a Benedicta Boccoli, la sua compagna di sempre, e nessuno se n’è accorto fino all’ultimo secondo. Giuro, roba da spy story. Pare che Maurizio volesse tenere tutto in gran segreto – e ci è pure riuscito, visto che Benedicta in tv aveva pure negato tutto, ridendo: “Ma quale matrimonio, troppo presto! Abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo”, aveva sparato durante una diretta, con quell’ironia che la contraddistingue. E invece, boom: Dagospia tira fuori la notizia e poi saltano fuori pure le pubblicazioni in Comune a Roma. Insomma, altro che “troppo presto”.





E pensa che stanno insieme dal 1998, cioè roba che molti non arrivano neanche al terzo anniversario. E sai qual è il loro segreto? Tenere le case separate. Sì, hai capito bene. Lei stessa l’ha detto più volte: “Vivere ognuno a casa sua, questa è la ricetta per non far morire una storia”. E a quanto pare funziona, visto che hanno resistito praticamente una vita. Poi però, nonostante tutte le battute e i depistaggi, alla fine hanno deciso di rendere la cosa ufficiale, matrimonio e tutto il pacchetto.

Quindi, niente mega cerimonie in pompa magna, niente foto su Instagram con abiti bianchi e cuoricini ovunque. Solo una scelta fatta in silenzio, magari per proteggere la loro storia dal solito circo mediatico. Un po’ controcorrente, no? Ma in fondo, dopo quasi trent’anni insieme, chi può biasimarli.



