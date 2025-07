È morto il figlio di Julio Sergio, l’ex portiere della Roma affronta un dramma: da anni lottava contro un tumore

Un grave lutto ha colpito Julio Sergio, ex portiere della Roma, e la sua famiglia. Il figlio Enzo, di appena 15 anni, è deceduto dopo aver combattuto per cinque anni contro un tumore cerebrale. La triste notizia è stata condivisa dallo stesso Julio Sergio attraverso un post pubblicato su Instagram, dove ha espresso il suo dolore e ha reso omaggio al giovane. Nel messaggio, accompagnato dall’immagine di una croce, il padre ha scritto: “Enzo Bertagnoli 2009-2025”.





La diagnosi del tumore era arrivata nel 2020, quando Enzo aveva solo 10 anni. Nei giorni precedenti alla sua morte, Julio Sergio aveva già aggiornato i suoi seguaci sui social riguardo alle condizioni critiche del figlio. In un post carico di emozione, l’ex portiere brasiliano aveva dichiarato: “Ho appena visitato Enzo… la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l’ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi… Non è a disagio né sente dolore”.

Purtroppo, il peggioramento delle condizioni di Enzo ha portato al tragico epilogo che nessuno avrebbe voluto leggere. La notizia ha scosso non solo la famiglia di Julio Sergio, ma anche il mondo del calcio e tutti coloro che avevano seguito la difficile battaglia del giovane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julio Sergio Bertagnoli (@juliosergio27)



Nonostante la gravità della malattia, Enzo ha sempre affrontato la sua condizione con coraggio e ottimismo, sostenuto dall’amore e dalla forza del padre. Solo pochi giorni prima della sua scomparsa, ai primi di luglio, Julio Sergio aveva condiviso un video toccante sul suo profilo Instagram. Nel filmato, si vedeva il padre rasarsi a zero i capelli insieme al figlio, un gesto simbolico per dimostrare vicinanza e solidarietà nella lotta contro il tumore. In sottofondo, la canzone “Viva a Vida” di Felipe Duram accompagnava il momento con un messaggio di speranza.

Nel corso degli anni, Julio Sergio ha condiviso numerosi momenti della vita di Enzo sui social media, raccontando le sfide quotidiane e i piccoli progressi che si verificavano. Sempre con il sorriso sulle labbra, l’ex portiere ha cercato di trasmettere un messaggio positivo e di incoraggiamento a chiunque stesse affrontando situazioni simili. Enzo stesso è stato protagonista di iniziative significative: lo scorso 3 luglio ha avuto l’opportunità di incontrare il calciatore Neymar, un momento speciale che ha regalato un po’ di gioia al giovane. Inoltre, Enzo era diventato testimonial di una campagna di sensibilizzazione contro i tumori in Brasile, cercando di offrire supporto ad altri bambini nella sua stessa condizione.

La morte di Enzo rappresenta una perdita devastante per la famiglia di Julio Sergio e per tutti coloro che avevano seguito con affetto la loro storia. L’ex portiere brasiliano ha dimostrato una forza straordinaria nel condividere pubblicamente il dolore e nel trasformare la tragedia in un’opportunità per sensibilizzare su temi importanti come la lotta contro i tumori infantili.

Il mondo del calcio si stringe attorno a Julio Sergio e alla sua famiglia in questo momento difficile. La scomparsa di Enzo lascia un vuoto enorme, ma il suo coraggio e il suo sorriso rimarranno impressi nei cuori di chi lo ha conosciuto e seguito.