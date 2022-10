Hai Capito chi è Max Bertolani? Età, carriera e vita privata dell’ex di Pamela Prati

Chi è Max Bertolani, un nome che è ritornato da quando Pamela Prati è tornata in televisione come concorrente ufficiale del GF VIP 7. Dopo la scandalosa storia con Mark Caltagirone, la Prati è tornata in prima serata, suscitando però il fastidio e la rabbia dell’ex fidanzato Max Bertolani. Segno zodiacale Leone, prima della televisione è stato lo sport ad aprirgli le porte del successo.

Max Bertolani è stato un giocatore professionista di football americano negli anni ’80, con la maglia dei Rhinos Milano. Le sue prestazioni in campo gli hanno permesso di scalare la scala del successo, arrivando a metà degli anni Novanta a vestire anche la maglia della Nazionale italiana, con cui ha conquistato il titolo europeo. Grande appassionato di sport, nel 2008 fonda la Football Academy Gladiatori, una pietra miliare dello sport in Italia. A quel punto, però, stava già riscuotendo un non tanto discreto successo televisivo.

Subito dopo la fine degli anni Novanta e Duemila, Max Bertolani era conosciuto nel mondo del gossip come il fidanzato di Pamela Prati. Secondo il gossip, Max e Pamela sono stati fidanzati dal 1999 al 2001. Tuttavia, il loro fidanzamento è terminato poco prima della celebrazione del matrimonio. Da allora Max è rimasto single, ma dopo la fine della storia d’amore con la Prati si è fidanzato nel 2013 con Roberta Antignozzi, una grande sportiva. Anche Bertolani sognava il matrimonio con lei, ma poi tutto è svanito nel nulla.

Ritornando alla storia tra Max Bertolani e Pamela Prati, lui ne aveva già parlato anni fa a Storie Italiane, un’intervista a margine dello scandalo su Mark Caltagirone. Quello con Max Bertolani è stato infatti il primo annuncio relativo ad un “matrimonio” da parte della Prati nel mondo del gossip. “Non ci siamo sposati perché evidentemente era una cosa che volevo solo io. In quel periodo ho vissuto una grande storia d’amore con lei“.

Una storia molto seria per Bertolani che sognava un figlio, descrivendo la Pamela d’un tempo come la madre perfetta che avrebbe voluto per i suoi figli. “È stato un amore bellissimo, qualcosa di meraviglioso, eravamo davvero molto innamorati“, aveva dichiarato. In quell’occasione Max aveva voluto difendere la Prati al centro dello scandalo, parlando di persone che intorno a lei la stavano “manipolando”. “Lei è una persona buona. Credo abbia fatto degli errore ingenui anche in passato. Ero il suo compagno e la proteggevo – aveva raccontato Bertolani nel 2019 a Eleonora Daniele – Lei mi chiamava sergente di ferro. Negli anni ho provato a contattarla ma non è stato possibile sentirci“.

La fine della storia con Pamela Prati: “Mi son state tagliate le gambe”

Tornando poi sulla fine dell’amore tra Pamela Prati e Max Bertolani, era stato proprio lui a tagliare i ponti servendosi della stampa, come due antenati di Totti e Blasi. “Forse il mio errore fu che feci un comunicato e quello mi ha massacrato, è vero che diceva la verità ma ho pagato 17 anni di purgatorio perché mi son state tagliate le gambe. Ci sono le famose ‘x’ che ti mettono a livello lavorativo“, confessò con amarezza.