Hai capito chi è Morgan? età, carriera, biografia, ex moglie, fidanzata, figli, dove vive e quanto guadagna

Scopriamo tutto sull’eclettico artista e personaggio controverso Morgan, dalla sua infanzia al suo lavoro e tutto il resto.

Controverso giudice di talenti televisivi (X Factor tra gli altri) e fondatore dei Bluvertigo, Morgan, nato il 23 dicembre 1972, ha unito nel suo personaggio uno stile eclettico a una vena artistica del tutto originale. Si attirano le critiche per il suo stile eclettico, che spesso si combina con una vena artistica del tutto originale. Scopriamo cosa c’è da sapere su questo artista: la sua passione per la musica e le sue turbolenti relazioni sentimentali.

Chi è Morgan

Nome e cognome: Marco Castoldi

Data e luogo di nascita: 23 dicembre 1972, Milano

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Cantante

Figli: Anna Lou Castoldi, Lara Castoldi, Maria Eco Castoldi

Genitori: Mario Castoldi, Luciana Castoldi

Sorella: Roberta Castoldi

Social: Instagram

Morgan: la vita privata

Da adolescente, Morgan ha vissuto un evento sconvolgente: il suicidio del padre mentre lui e la sorella Roberta Castoldi (violoncellista) lo guardavano. Lo ha raccontato a Maurizio Costanzo nel programma L’intervista: “Tu non immagini che tuo padre possa uccidersi: si è affacciato alla finestra, non l’ha mai fatto, ha salutato me e mia sorella e si è ucciso”. In seguito all’evento, il musicista ha confessato di essere molto depresso e di aver seguito per molto tempo un percorso psicologico per cercare di uscire dalla depressione. Dal 2000 al 2007 è stato legato ad Asia Argento, con la quale ha avuto la figlia Anna Lou nel 2001. Nel 2012 Morgan ha avuto una seconda figlia, Lara, con Jessica Mazzoli; i due si sono conosciuti durante X-Factor 5 (di cui la Mazzoli era concorrente mentre Morgan era giudice). In precedenza,

Mazzoli ha lasciato una serie di dichiarazioni molto critiche sul rapporto della cantante con la figlia Lara. La sentenza prevede che il cantante veda Lara ogni 15 giorni in presenza di Mazzoli. In due anni, questo non è mai avvenuto. Inoltre, nell’aprile 2019, Morgan ha accusato Mazzoli di essersi incastrato. La donna, poco prima di entrare al Grande Fratello, ha respinto le accuse al mittente. Anche Asia Argento ha denunciato Morgan in una lettera a La Stampa, affermando che non avrebbe mai contribuito agli assegni di mantenimento previsti per la figlia. Nel marzo 2020 ha avuto la sua terza figlia, Maria Eco, dall’ex compagna Alessandra Cataldo. Attivo sui social media, nell’agosto del 2021 Morgan ha documentato su Instagram un incendio in un edificio di Milano vicino a dove vive.

Chi è la fidanzata di Morgan?

In passato, Morgan ha avuto una relazione con Alessandra Cataldo. La loro relazione è terminata nel 2021. Lei non è nota al mondo dello spettacolo, ma sappiamo che è ligure (originaria di Finale Ligure) e ha reso Morgan papà per la terza volta della piccola Maria Echo. Nel febbraio 2020 ha fatto scalpore il Festival di Sanremo. In gara con Bugo, venerdì sera Morgan ha scelto di cambiare il testo della sua canzone con chiari riferimenti alla compagnia che, per tutta risposta, ha abbandonato il palco dopo pochi secondi. Canzone interrotta e coppia eliminata. Ha iniziato a suonare la chitarra da bambino, ma essendo mancino ha incontrato diverse difficoltà, così è passato a studiare pianoforte”.

È noto per le sue dichiarazioni controverse, tra cui una volta ha detto che Maria De Filippi è “peggiore per lui della strega di Biancaneve” e un’altra volta che avrebbe usato droghe per curarsi dalla depressione. Indossa spesso smalto e trucco sugli occhi. Ha tinto i capelli molte volte: rosso, biondo, blu, rosa e infine grigio. È un grande fan della musica rock classica (David Bowie e Lou Reed sono i suoi idoli). Ha la fobia degli insetti. Nel maggio 2019 è stato sfrattato da casa sua. Dopo essere stato sfrattato a giugno, Morgan, insieme ai Bluvertigo, ha stretto amicizia con i membri della band Subsonica. In una canzone del frontman Samuel Romano intitolata Cocoricò, si parla anche di Morgan che “salta da un balcone all’altro” in occasione di una delle loro serate negli anni ‘

Quanto guadagna Morgan

Nel corso degli anni si sono diffuse voci secondo cui Morgan avrebbe ricevuto un lauto compenso per la sua partecipazione a X Factor in qualità di giudice originale: una fonte ha affermato che gli sarebbero corrisposti 5.000 euro a puntata. Secondo Sky, dopo la notizia del mancato pagamento, è stato rilasciato un comunicato in cui si leggeva che il compenso di Morgan era stato interamente liquidato da Sky e FremantleMedia, ma era stato pignorato da Equitalia per un credito di oltre 300 mila euro. Nell’ottobre 2021, Morgan ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle come concorrente, secondo quanto riferito, a causa della sua scarsa situazione economica. Durante una puntata ha anche avuto un’accesa discussione con la giornalista Selvaggia Lucarelli, che lo ha portato a querelarla come annunciato durante un’ apparizione a Oggi è un altro giorno. Nel giugno 2019 è stato sfrattato dalla sua casa di Monza nonostante l’attenzione dei media; nonostante abbia tentato di rimanere nella sua abitazione, questo non è andato a buon fine.

Nel settembre del 2019, le cronache tornano a parlare di Morgan e della sua casa: l’uomo dichiara che la nuova abitazione, nel quartiere di Chinatown a Milano, è però infettata dagli insetti. Nell’agosto 2021 si apprende che vive sempre a Milano, vicino al palazzo che ha preso fuoco dove risiedeva il cantante Mahmood (vicenda che è stata raccontata dal leader dei Bluvertigo sui suoi profili social).