Hai capito chi è Valerio Tremiterra fidanzato di Nikita Pelizon? Età, lavoro e vita privata

Finora Valerio Tremiterra ha tenuto segreta la sua relazione con Nikita Pelizon, ma di recente Alfonso Signorini, che vive nel lussuoso loft di Cinecittà, è stato contattato via Instagram e ha chiesto un incontro con la gieffina. Cosa sappiamo di più su di lui?

Nato il 19 marzo 1971 a Napoli, Valerio Tremiterra, futuro sposo di Nikita Pelizon, ha vissuto a lungo a Milano. Oggi ha 51 anni. Valerio è proprietario della Bottega Ghiotta, un ristorante londinese, oltre che di un altro suo locale. Lo abbiamo visto in una puntata di 4 Ristoranti con uno dei suoi locali. Inoltre, è proprietario di OTIVM.

La storia con Nikita Pelizon

La relazione tra Valerio Tremiterra e Nikita Pelizon è attiva da oltre un anno, quindi è relativamente recente. Contattata via Instagram da Alfonso Signorini, la gieffina ha risposto: “Ti piacerebbe incontrare la tua dolce metà dentro la casa?”. Questa è stata la sua risposta:

“Oddio” è una descrizione adeguata della situazione? Alfonso può parlarmene più tardi? Per ora teniamolo in disparte. […] È strano, perché prima che entrassi al GF Vip non voleva apparire sui media o nei media. Ora chiede appuntamenti, non so perché.

Si sono incontrati per la prima volta durante una cena in Sardegna e da allora sono inseparabili. Anche se molti hanno commentato la grande differenza d’età che li separa, questa non sembra infastidirli.