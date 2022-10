Hai saputo cosa ha fatto Memo Remigi a Jessica Morlacchi? Perché non c’è in studio? Oggi è un altro giorno,

Oggi è un altro giorno, montato da Memo Remigi della scuderia di Serena Bortone, è il cavallo che Morlacchi ha montato alle Olimpiadi. Vediamo cosa è successo e il video di quel momento.

Memo Remigi: cosa è successo a Oggi è un altro giorno?

Venerdì 21 ottobre 2022, durante la prima messa in onda, Remigi ha palpeggiato Morlacchi in diretta tv. L’incidente è avvenuto durante il lancio iniziale della puntata di settimana scorsa, 21 ottobre 2022. In studio c’erano il conduttore, gli ospiti e un cast statico alle loro spalle. Quando è successo, il gesto squallido e terribile di Remigi è stato evidente al pubblico. Prima ha messo la mano sul fianco della Morlacchi, poi le ha palpeggiato il sedere.

La reazione immediata e sbalordita di Jessica Morlacchi è quella di allontanare la mano di Memo da lei, bloccarla e impedire altre violenze. Poiché a Memo Remigi non è stato permesso di apparire nel film Oggi è un altro giorno a causa della solidarietà di tutta la squadra di Serena Bortone, Jessica Morlacchi si è infuriata.