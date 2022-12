“Ho perso 7 chili facendo sesso” Alba Parietti e la dieta dell’amore

Il cambiamento di Alba Parietti

Grazie all’amore e al sesso, Alba Parietti ha perso sette chili e due taglie, come riporta il settimanale Nuovo. Ha conosciuto il suo compagno Fabio Adami durante un viaggio in treno otto mesi fa e ora hanno una relazione.

Due taglie in meno

È incredibile cosa può fare l’amore. La showgirl italiana Albaè dimagrita di sette chili dopo aver incontrato Fabio, un manager di Poste Italiane di 55 anni. Non hanno fatto altro che mangiare e godersi il tempo insieme e hanno perso peso senza fare diete. Ora fa l’amore più spesso perché non deve più preoccuparsi di quello che mangia. Da quando si è innamorata, si è concentrata esclusivamente sui suoi sentimenti e forse meno sul cibo. I due sono uniti all’unisono, come se fossero una sola persona. Le sembra di essere sempre stata con lui. È la sua fortezza e la sua spensieratezza. Si sente benissimo quando si addormenta e si sveglia accanto a lui con un sorriso. È il loro meseversario e lei gli ha scritto un messaggio qualche giorno fa, con una foto di coppia.