I genitori di Ignazio Moser Francesco e Carla Merz divorziano dopo 41 anni di matrimonio

I genitori di Ignazio Moser, Francesco Moser e Carla Merz, stanno divorziando, secondo quanto riportato dal quotidiano l’Adige. La coppia, una delle più famose e longeve del Trentino Alto Adige, ha firmato le carte del divorzio mettendo fine al loro matrimonio dopo oltre 40 anni. Si erano sposati in Piazza Duomo a Trento nel dicembre 1980: Lo sceriffo Moser, uno dei più grandi campioni di ciclismo, era affiancato da Carla Merz, che per l’occasione aveva radunato una grande folla. Rimarranno separati per quattro anni, e solo poche ore prima che il divorzio venga definitivamente sancito.

In un divertente siparietto a Mattino Cinque, sono stati ospiti il campione di ciclismo Francesco Moser e la fidanzata di suo figlio, Cecilia Rodriguez. All’argentina Francesco Moser ha detto che deve imparare a fare giardinaggio. “È una persona fantastica, ma non è abituata alle faccende domestiche, quindi dovrà imparare”, ha detto, e subito l’influencer ha risposto: “È bravissimo, ma vuole correggermi”. Francesco Moser si augura che, un giorno, suo figlio e la fidanzata del GF Vip possano sposarsi nei territori che appartengono alla sua famiglia, in Trentino.