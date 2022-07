Il figlio lascia la compagna, il boss lo fa pestare a sangue: aveva combinato la relazione per affari

Il boss mafioso Antonino Di Giovanni ha fatto pestare a sangue il figlio dopo che quest’ultimo ha lasciato la compagna figlia di un altro membro della criminalità organizzata. Di Giovanni avrebbe organizzato una vera e propria spedizione punitiva contro il figlio insieme al consuocero Giuseppe Incontrera.

Il padre, il boss della criminalità organizzata Antonio Di Giovanni, lo ha picchiato a sangue perché non amava la sua compagna. La cosca di Porta Nuova è stata indagata dai Carabinieri di Palermo in relazione al maltrattamento della compagna del figlio. Giuseppe Incontrera, altro personaggio di spicco della mafia, secondo la ricostruzione, era sposato con la figlia di Di Giovanni. Secondo le intercettazioni effettuate da alcuni suoi agenti, il figlio del boss mafioso aveva lasciato la fidanzata preferita dalla famiglia per frequentare una parente di un poliziotto.