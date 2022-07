Il suo compleanno finisce in tragedia: mentre balla cade in un pozzo e perde la vita davanti agli amici

Un uomo che festeggiava il suo 40° compleanno a Erice, in Sicilia, è stato vittima di un tragico evento.

Un uomo di 40 anni è morto mentre festeggiava il suo compleanno con alcuni amici in una villa in affitto a Erice, in Sicilia. Mentre ballava, è caduto in un pozzo artesiano profondo venticinque metri e pieno di circa dieci metri d’acqua.

Secondo le prime informazioni, un individuo è caduto in un pozzo dopo che la copertura ha ceduto sotto il suo peso. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia sta indagando. Amici e parenti sono rimasti inorriditi da ciò che hanno visto.

Notizia in aggiornamento