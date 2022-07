Ilary Blasi in vacanza dopo l’addio a Francesco Totti: torna sui social con ciabatte e calzini griffati, quanto costano?

La separazione coniugale di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata annunciata ufficialmente attraverso un comunicato stampa. Per sfuggire all’incessante gossip, la Blasi è volata in Africa con i figli e ha postato tutto sui social media, dove si fa ritrarre alle prese con la partenza in infradito e calzini firmati.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo fine al loro matrimonio e il comunicato stampa, diffuso pubblicamente, ha sconvolto tutti i fan che credevano che l’amore decennale della coppia fosse indissolubile. La conduttrice, che di recente ha condotto L’isola dei famosi, sapeva che la notizia avrebbe scatenato una vera e propria bufera mediatica, motivo per cui è andata in vacanza in Africa con i figli. Che volesse proteggere la privacy della sua famiglia o che volesse semplicemente dare all’ex marito la possibilità di trasferirsi in tutta tranquillità, si è presa una pausa dalla sua normale routine quotidiana. Sui social media non ha esitato a postare sulla sua nuova vita, nonostante una cosa non sia affatto cambiata: il suo amore per la moda di lusso e le griffe.

Ilary Blasi in Africa con i figli dopo la separazione

A poche ore dalla conferma della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è fuggita dal gossip spietato ed è volata in Tanzania con la sorella Silvia e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Invece di dedicarsi alla sua solita routine quotidiana, ha scelto di trascorrere questo momento difficile con loro. Cosa farà nei suoi primi giorni da single? Un’escursione nel Parco Nazionale del Serengeti e una nuotata nelle acque limpide di Zanzibar sono all’ordine del giorno. L’attrice ha programmato questa escursione da tempo, quindi è possibile che stesse aspettando il momento giusto per annunciare la fine della sua relazione con il calciatore.

Quanto costano ciabatte e calzini di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha postato una serie di scatti aeroportuali sui social media per annunciare la sua fuga in Africa dopo la separazione. In molti hanno notato che, nonostante i grandi cambiamenti che l’hanno travolta, non ha rinunciato al suo amore per le griffe. Per partire, ha indossato una felpa oversize con cappuccio in verde smeraldo e pantaloni da tuta grigi, completati da accessori firmati. Sebbene sia partita all’insegna della comodità, non le sono mancati i dettagli di lusso.

Oltre a portare la classica tracolla in pelle trapuntata di Chanel, ha seguito anche la tanto discussa tendenza delle pantofole a calzino. Ha abbinato i sandali a doppio cinturino di Gucci, ricoperti dall’iconico logo GG (a partire da 590 euro), a un paio di calzini verdi e bianchi Adidas x Gucci (150 euro). Ilary ha iniziato la sua nuova vita con capelli scompigliati, carnagione color acqua e una grande borsa.

I calzini della collezione Adidas x Gucci