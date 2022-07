Ilary Blasi, le parole della sorella. È la prima volta che la famiglia rompe il silenzio dopo la separazione

Dopo l’annuncio congiunto della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, non si parla d’altro che della loro rottura. Anche i vip, tra cui Simona Ventura, Fabrizio Corona e Sonia Bruganelli, sono stati costretti a dire la loro. “Penso che lo abbiano fatto anche per le loro attuali fidanzate”, ha dichiarato Alex Nuccetelli, amico di entrambi a Il Messaggero. “Tuttavia, Ilary e Francesco sono entrambi uomini perbene, che hanno cresciuto dei figli con valori forti. Certo, mi dispiace che la loro storia finisca oggi”. Ilary, che all’inizio aveva rifiutato la frequentazione di Milano perché fidanzata con un modello, dopo due mesi ha avuto il suo primo bacio con Francesco”.

Ilary Blasi separata, la sorella rompe il silenzio

Lo sapevate che quando la Roma ha sconfitto il Derby all’Olimpico, Totti ha esposto sulla sua maglia la scritta “sei unico”? Ilary era seduta in tribuna e sapeva che stava accadendo qualcosa di importante. Il suo desiderio di essere legato a lei è sempre stato il più intenso, secondo l’ex compagno di squadra. Di conseguenza, avrebbero potuto avere altre esperienze e storie, ma credo che se non fosse stato per Francesco, Ilary alla fine sarebbe rimasta sposata”, ha detto ancora una volta a proposito della sua separazione.

Secondo Carmelo Abbate, l’ex marito di Antonella Mosetti, Alex Nuccetelli, body builder e pr romano, avrebbe presentato Ilary Blasi a Francesco Totti 20 anni fa. Gli amori finiscono, le persone restano, fanno delle oscillazioni tremende e in un modo o nell’altro si riavvicinano”, ha dichiarato a Il Messaggero tramite un amico. Questi sono i suoi pensieri, le sue opinioni personali sulla separazione, raccolte da Il Messaggero”.

Il post del giornalista è stato commentato anche da Melory Blasi, sorella minore di Ilary Blasi. È la prima volta, dopo i comunicati separati, che una parente di uno dei due rompe il silenzio. “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio”, ha scritto sotto collezionando centinaia di like e messaggi come “brava”, “ci vuole rispetto”.