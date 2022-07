Ilary Blasi mano nella mano con i figli in Tanzania, riparte dagli affetti dopo il divorzio da Totti

Ilary Blasi ha postato una foto di se stessa con i figli in Tanzania, che si tengono per mano. La famiglia è stata separata dalla Blasi.

Ilary Blasi sta cercando di superare il periodo difficile dopo la separazione da Francesco Totti stando vicino ai suoi figli. La Blasi è ritratta in Tanzania con i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel, in questa foto. È rimasta in Africa per evitare la frenesia mediatica che avrebbe comportato l’annuncio del divorzio da Totti. Invece di tacere, ha postato sul suo account Constantine. Sembra che stia cercando di assicurare al suo pubblico che sta bene, nonostante lo shock, postando foto e aggiornamenti.

Il silenzio di Francesco Totti

Invece di aggiornare i suoi fan sulla notizia bomba del suo divorzio, Francesco Totti ha scelto di non farlo. A differenza di Ilary, Totti non è stato social dopo l’annuncio del divorzio. Ha preferito vivere questo momento in solitudine piuttosto che comunicare con i suoi sostenitori. Si dice che Noemi Bocchi, una donna romana che gli avrebbe rubato il cuore, abbia avuto una relazione sentimentale con lui. Ilary non ha risposto alle voci sulle sue future storie d’amore, tra cui quella che lo lega alla Bocchi, che ha 34 anni e vive a Roma.

Con Ilary Blasi anche la sorella Silvia

Ilary non è partita in vacanza solo con i suoi figli: con lei c’era la sorella Sylvia, una delle sue compagne più care. Dopo 20 anni di vita da single, la conduttrice ha voluto circondarsi dei suoi cari. Le sorelle hanno difeso Ilary da curiosità morbose e giudizi severi, così come Melory, l’altra sorella. Solo pochi giorni fa, la sorella della conduttrice, Melory, l’ha difesa dopo aver ricevuto insulti sui social media.