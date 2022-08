Inter Cremonese come vedere Streaming Gratis Diretta Live TV

Inter e Cremonese si affrontano nel turno infrasettimanale della quarta giornata del campionato di Serie A, che si giocherà martedì 30 agosto alle 20.45 a San Siro. Simone Inzaghi sta lavorando per archiviare al più presto l’amara serata dell’Olimpico, dopo la sconfitta per 3-1 subita contro la Lazio. L’Inter vuole tornare alla vittoria in vista del derby con il Milan di sabato prossimo, 3 settembre. Dall’altra parte, continua il difficile calendario della Cremonese che, dopo Fiorentina e Roma, affronterà il Torino per poi concludere con un’altra missione proibitiva contro l’Inter reduce da una sconfitta e assetata di vendetta. Inizio di campionato in salita per la formazione di mister Alvini, che sogna di espugnare lo stadio di Milano per una notte indimenticabile nel derby lombardo.

I nerazzurri cercheranno di riscattarsi davanti al pubblico di casa ma fare a meno di Romelu Lukaku, fermato un indolenzimento muscolare in allenamento. Il tecnico si affiderà probabilmente alla staffetta Dzeko/Correa per il centravanti belga, con Lautaro Martinez a fare da riserva. Calhano, in panchina a Roma, riprenderà titolare e affiancherà Brozovic in area di rigore. Il Verona di Grigorieleza è attualmente a caccia del primo punto in Serie A e cercherà di cambiare le cose contro un’Inter in difficoltà. La squadra toscana presenterà il suo 3-4-1-2 con l’ex giocatore nerazzurro Radu tra i pali. Anche l’ex difensore dell’Inter Andrea Ranocchia sarà desideroso di aiutare la sua squadra a guadagnare punti contro il suo ex club, dopo che gli errori della scorsa stagione hanno chiuso prematuramente il suo periodo a San Siro. Nel reparto offensivo della Cremonese, Zanimacchia dovrebbe agire tra le linee dietro la coppia Okereke-Dessers.

Inter e Cremonese si incontreranno al Giuseppe Meazza (San Siro) martedì 30 agosto 2022 alle ore 20.45 per la 31ª giornata di Serie B. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma streaming di DAZN, disponibile su smartphone, Android TV, Apple TV, PC e tablet . I contenuti, per chi ha un abbonamento a DAZN, possono essere visti anche su Amazon Fire TV, Playstation 5 Pro e 4 Pro, Xbox One e Xbox Series X|S. Si sconsiglia la visione su piattaforme non conformi come Hesgoal, Vipleague e Socceron.