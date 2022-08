Sassuolo Milan come vedere Streaming Gratis Diretta Live Tv

La quarta giornata della Serie A 2022/23 è martedì 30 agosto. La partita tra Sassuolo e Milan si svolgerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi sono ridotti da una buona stagione, anche se hanno perso alcuni giocatori fondamentali per il calciomercato come Scamacca e Raspadori. Nelle prime tre partite di campionato il Sassuolo ha perso contro la Juventus, ha vinto contro il Lecce e ha pareggiato contro lo Spezia per 2-2. Un inizio non esaltante per la squadra di Alessio Dionisi, che potrebbe anche puntare a un posto in Europa, ma la concorrenza delle altre squadre è tanta. Contro il Milan potrebbe essere una partita molto difficile ma dove i neroverdi hanno giocato spesso bene. Partita da vedere in diretta streaming gratis e in alta qualità video sul proprio computer o cellulare”.

Il Milan si gioca il suo 19° scudetto e punta a ripetersi, cercando la seconda stella sul petto. Quest’anno potrebbe essere più difficile ripetersi: le concorrenti si sono rafforzate e sono diventate di più. La squadra di Stefano Pioli ha iniziato la stagione con una vittoria per 4-2 sull’Udinese, un pareggio complesso con l’Atalanta e una vittoria per 2-0 contro il Bologna. Contro il Sassuolo vedere una squadra rivoluzionata in vista del derby e della prima partita di Champions League. Alcuni titolari potrebbero riposare e continuare ad aspirare in Serie A di Origi da titolare. Dove vedere Sassuolo-Milano in streaming gratis e in diretta? Lo spettacolo della Serie A torna nel turno infrasettimanale.

La partita tra Sassuolo e Milan andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia martedì 30 agosto alle ore 18.30 e sarà trasmessa da DAZN, che potrà vederla sull’app tramite smartphone, tablet o pc. La partita sarà visibile anche attraverso il canale 214 di Sky. Consigliamo vivamente la visione su siti illegali come Hesgoal e Rojadirecta, in quanto la normativa vigente vieta questa attività.