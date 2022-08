Oroscopo Branko domani 30 agosto 2022: le previsioni su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 30 agosto Ariete

Ti ritroverai con difficoltà, avversari o addirittura complotti, ma uscirai da tutto questo a pieni voti o riuscirai ad evitarlo grazie alla protezione che i pianeti più benefici ti offrono in questo momento. Chiunque voglia farti del male sarà danneggiato e tu girerai una situazione difficile o incerta. Ascolta il tuo intuito. Riprendi il controllo di una situazione che sembrava essere molto caotica. Molti saranno sorpresi dalle tue azioni. Le stelle ti danno la possibilità di organizzare e pianificare ogni passo che fai. Continui a rompere i legami e a liberarti da falsi obblighi e responsabilità.

PAROLA SANTA: Liberazione

NUMERI FORTUNATI: 15, 29, 8

Oroscopo Branko 30 agosto Toro

Una giornata fruttuosa o fortunata, ma allo stesso tempo di caparbia perseveranza nei propri obiettivi. Ora la fortuna è dalla tua parte e sta arrivando il momento di raccogliere i frutti dei tuoi sforzi passati. La stessa cosa accadrà anche oggi, con grande fatica e lotte iniziali, ma alla fine tutto andrà come ti aspettavi. Nella tua mente molte idee luminose. Hai progetti che vuoi mettere in pratica oggi. Tuttavia, ci sono ritardi, persone che non collaborano e anche alcuni disagi economici. La tua dedizione e impegno insieme al tuo buon intuito apriranno le strade per raggiungere il tuo obiettivo.

Oroscopo Branko 30 agosto Gemelli

Ti aspetta una giornata fortunata e ispirata per questioni di lavoro, affari o iniziative in questi settori. Ottimo per viaggiare e socializzare. Ti mostrerai estremamente abile e astuto quando si tratta di affrontare gli affari mondani o di andare d’accordo nella vita sociale. Una grande attività in generale, piena di entusiasmo e ottimismo.Non avventurarti capricciosamente in un terreno sconosciuto, soprattutto quando si tratta di denaro o investimenti. Se fai la spesa, la tendenza è che spenderai più di quanto avevi pianificato. Lo sai già, quindi sei avvisato e sarai in grado di controllarti meglio. Goditi quello che hai.

Oroscopo Branko 30 agosto Cancro

Ti senti male perché percepisci chiaramente che la vita e le persone intorno a te sono ingiuste con te, sei convinto di meritare molto di più di quello che ti offrono, e non importa se hai ragione o torto, ti senti molto a disagio . Ma ora il benefico Giove governa il tuo destino e quella situazione cambierà molto presto. La preoccupazione per il benessere e la sicurezza della famiglia si intensifica. L’amore continua a trasformarsi per essere più spirituale che sessuale. Sei unito a tutto ciò che è spirituale e divino. La comprensione regna tra genitori, nonni, nipoti, fratelli e figli. Divertiti e dai valore di più a ciò che hai.