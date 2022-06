Isola dei famosi 2022, Vladimir Luxuria da il bacio di Giuda a Roger in studio

Ieri sera lunedì 27 giugno è andata in onda la finale dell’Isola dei famosi 2022. Il vincitore è stato Nicolas Vaporidis, ma è stato in studio che è avvenuto l’impensabile. Vladimir Luxuria ha dato il bacio di Giuda a Roger in studio.

Nella serata di ieri lunedì 27 giugno è andata in onda la finale dell’Isola dei famosi 2022. Il vincitore è stato lui uno dei naufraghi più discussi e più chiacchierati ovvero Nicolas Vaporidis. Ad ogni modo durante la finale l’opinionista Vladimir Luxuria sembra aver dato il bacio di Giuda a Roger Balduino. L’opinionista si è alzata dalla sua poltrona saltata in braccio all’ex naufrago e gli avrebbe dato proprio un bacio sulle labbra. Cerchiamo di capire che cosa è accaduto nello specifico.

Isola dei famosi 2022, la finale

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella serata di ieri è andata in onda la finale del reality di Canale 5, ovvero L‘isola dei famosi. Il vincitore è stato Nicolas Vaporidis che ha battuto al televoto finale Luca Daffrè. Ad ogni modo, sono stati tanti i momenti emozionanti e anche commoventi della finale, come accade in quasi tutti i reality. Uno di questi è stato l‘incontro tra Mercedes Henger e la madre Eva e poi ancora un inaspettato bacio in studio tra Roger Balduino e Vladimir Luxuria.

Il bacio di Giuda in studio tra Vladimir Luxuria e Roger Balduino

Durante la finale Ilary ha chiesto ai suoi opinionisti di dare loro il bacio di Giuda al naufrago che ovviamente hanno apprezzato maggiormente durante questa edizione dell’Isola dei famosi. Savino pare che sia diretto verso Marco Cucolo ovvero il compagno di Lory Del Santo che lo ha invitato per quasi tutta la durata del reality. Ad ogni modo, senza pensarci su due volte poi Vladimir invece avrebbe direttamente puntato Roger Balduino. Non è di certo una novità il fatto che Vladimir abbia avuto sin dall’inizio un certo apprezzamento nei confronti dell’ex naufrago. Così Vladimir si è avvicinata quasi correndo e scherzando avrebbe detto “Non so se ci riuscirò”. Subito dopo Ilary avrebbe ribattuto “Immagino quanto sei timida“. L’opinionista sarebbe così saltata in braccio proprio all’ex naufrago abbracciandoli e avrebbe anche stampato un bacio proprio sulle labbra dicendo poi “Tiè Estefania”.

Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’edizione 2022 dell’Isola

A trionfare in questa edizione dell’Isola dei Famosi è stato lui Nicolas Vaporidis che ha meglio rappresentato lo spirito del reality in tutti questi mesi. L’attore ha battuto al duello finale Luca Daffrè con l’ottanta 7% dei voti. Terzo posto per Carmen Di Pietro altra grande protagonista di questa edizione.