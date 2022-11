Jennifer Aniston e il ricordo della morte del padre John Aniston

L’attore di soap opera John Aniston è morto e la figlia Jennifer Aniston ha condiviso sui social una toccante dedica.

L’attore di soap opera John Aniston è morto l’11 novembre 2022. L’attore, nato in Grecia nel 1933, era famoso per il ruolo di Victor Kiriakis nella serie drammatica della NBC “Il tempo della nostra vita”, iniziata nel 1985 e proseguita fino a pochi mesi fa. Il mondo si è stretto intorno alla famiglia e la figlia, Jennifer Aniston, ha condiviso sui social media una tenera dedica in sua memoria.

L’attrice Jennifer Aniston, famosa per il ruolo di Rachel nella serie comica “Friends”, ha inviato un affettuoso post su Instagram per ricordare suo padre.

Ad accompagnare il post in cui si vedono padre e figlia in diverse fasi della loro vita, una dolce dedica: “Caro papà, eri uno degli umani migliori che abbia mai conosciuto. Sono grata che tu sia salito in cielo in pace e senza dolore. E per giunta l’11 novembre. Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me. Ti amerò fino alla fine dei tempi e non dimenticare di fare qualche visita”.

La carriera di John Aniston

John Aniston è nato in Grecia, ma si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti in giovane età. Da bambino ha interpretato il personaggio del dottor Eric Richards nella soap “Il tempo della nostra vita”, per poi assumere il ruolo di Victor Kiriakis dal 1985. Ha recitato anche in soap come “Aspettando il domani” e “L’amore della vita” , oltre che nei telefilm arrivano “Friends” e “Murder, She Wrote”. È stato sposato con l’attrice Nancy Dow, scomparsa nel 2016, con la quale ha avuto una figlia, Jennifer Aniston. La coppia si è separata nel 1980; in seguito John si è risposato con l’attrice Sherry Rooney.