Jeremias Rodriguez, vittima di un furto. Ecco cosa gli hanno portato via i ladri, il fratello di Belen sporge denuncia

Jeremias Rodriguez, chi è il fratello di Belen e sembra che nei giorni scorsi sia stato protagonista di un furto. Cosa gli hanno portato via i ladri? Jeremias è stato derubato e pare che questa non sia la prima volta che subisce un furto. Lo scorso anno in realtà anche la sorella Cecilia e Ignazio Moser pare che abbiano ricevuto la visita non gradita dei ladri. Ma che cosa è accaduto nello specifico questa volta a Jeremias?

Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen protagonista di un furto

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Jeremias Rodriguez è stato derubato nei giorni scorsi. Jeremias non sembra aver diffuso la notizia al momento ma questa è ugualmente trapelata. Il furto sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì 22 e 23 giugno. Alcune persone si darebbero introdotte nel metrodomo South Milano di Ottobirano rubando la sua moto da cross ovvero una Honda 250cc nera e rossa dal valore di €10.000.

Sembra che nessuna dichiarazione pubblica sia stata da lui in diffusa ma sembrerebbe che abbia deciso di sporgere denuncia per tentare di essere risarcito dal danno. Sulla base delle ricostruzioni che gli investigatori hanno svolto fino ad ora, sembrerebbe che i ladri abbiano proprio studiato un piano nei minimi dettagli. Hanno tagliato la recinzione perimetrale ed hanno disattivato il sistema di videosorveglianza. Sono poi riusciti ad entrare nel deposito. Oltre a rubare una tanica di benzina da 10 litri hanno portato poi via la moto da cross di Rodriguez

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, il furto

Un modo di vedere Rodriguez e Ignazio Moser sono stati derubati lo scorso anno e anche nei giorni scorsi hanno ricevuto la visita sgradita dei ladri. A darne la notizia gli stessi. “Ci risiamo ragazzi. Ancora una volta qualcuno ha tentato di portarci via quello che ci appartiene. I miei cari amici ladri sono ripassati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portare via il volante, probabilmente sono scappati appena sono arrivato. Visto che in un anno mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e mi avete rubato in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni e vi lascio qualcosina”.