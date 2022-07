“La nostra bambina”. Il cantante numero uno è nonno per la prima volta a 72 anni: che gioia

Bruce Springsteen, la vera leggenda del rock, è finalmente diventato nonno e tutti i suoi fan stanno impazzendo di gioia. Questo giorno è stato particolarmente speciale per lui, perché finalmente è diventato nonno per la prima volta in assoluto. Finora non aveva raggiunto uno degli obiettivi più ambiti della vita. Tuttavia, la cosa più desiderabile si è finalmente verificata. È la nascita della sua prima nipotina.

A pubblicare tutto è stato il coniuge della cantante, che ha postato alcune foto. Una di esse mostra un primo piano dell’attraente neonato, mentre l’altra ritrae i due genitori con il piccolo seduto in un passeggino. Crediamo che Bruce Springsteen sarà entusiasta di diventare nonno. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte sua, ma le foto postate dalla moglie esprimono chiaramente il suo entusiasmo. L’ex tennista Maria Sharapova ha partorito poche ore fa.

Bruce Springsteen è nonno per la prima volta

Nelle ultime ore, grazie al post della moglie di Bruce Springsteen, Patti Scialfa, il cantante è stato ufficialmente annunciato come nonno e, naturalmente, anche lei è diventata nonna. La nuova figlia della coppia, una bambina di nome Lily Harper Springsteen, è stata fotografata mentre passeggia con la nonna. Il sito Today, che riporta ulteriori informazioni sul padre, che si ritiene essere il figlio più giovane del cantante, Sam Ryan, che ha 28 anni e fratelli Evan James e Jessica Rae, ha rivelato ulteriori informazioni su di lui.

Anche Today ha riferito che il figlio di Bruce Springsteen, che gli ha permesso di diventare nonno grazie al parto della sua fidanzata, ha una laurea ed era un vigile del fuoco volontario. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York lo ha accettato ufficialmente due anni fa. Secondo un post di qualche giorno fa, Sam Ryan si sta anche preparando a sposare la sua consorte, dato che la sua giovane fidanzata è stata vista sfoggiare un impressionante anello di fidanzamento. Ne sapremo di più nel prossimo futuro.

Bruce Springsteen, nato nel 1949, ha venduto oltre 65 milioni di dischi negli Stati Uniti e più di 120 milioni in tutto il mondo in una carriera di oltre 40 anni. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui 20 Grammy Awards, un Oscar, un Tony Award e il Kennedy Center Honour. A livello personale, ora è nonno e può condividere questa gioia con gli altri.