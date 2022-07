“La prima foto di Totti e Noemi Bocchi dopo il divorzio”, la verità dietro il bacio sui social

L’immagine di Francesco Totti e Noemi Bocchi che si baciano dopo la separazione da Ilary Blasi è stata descritta come l’ennesimo tentativo di decine di falsi account Instagram di adescare i lettori. La donna nella foto è la Blasi, ex conduttrice e attuale ex moglie, che è rimasta involontariamente invischiata nella rete del falso gossip.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto? Sui social media si è diffusa la foto di un bacio tra l’ex capitano della Roma e la sua nuova fidanzata. Sembrava un romantico scatto serale che non lasciava dubbi sulla loro relazione, almeno in apparenza. In realtà, la situazione è ben diversa. C’è una nuova donna nella vita del Pupone, dopo il divorzio da Ilary Blasi, come dichiarato in un comunicato. Tuttavia, la situazione non è come sembra. Su Instagram hanno iniziato a comparire numerosi account falsi con il nome di Noemi Bocchi, uno dei quali mostrerebbe un bacio.

La verità dietro la foto del bacio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Sembra che Francesco Totti e una donna bionda siano stati fotografati mentre si baciavano a Roma di notte, con le luci che illuminavano la città alle loro spalle, su un falso account di Noemi Bocchi. La prima foto di Noemi Bocchi con Francesco Totti ha fatto scalpore. Tuttavia, la foto ritrae Ilary Blasi, non Noemi Bocchi, e il risultato è una notevole somiglianza. La foto risale al 2018 sul profilo Instagram dell’ex capitano. “Io, te e la Roma” è la didascalia accanto al nome della Blasi e alla data (28 aprile 2018) di una foto in cui il capitano si presenta alla macchina fotografica. La verifica dei fatti è ormai d’obbligo quando si ha a che fare con voci che si diffondono così velocemente e che rischiano di saltare fuori da un momento all’altro.

La separazione da Ilary Blasi e il rapporto con Noemi Bocchi

Lo scorso febbraio, il nome di Noemi Bocchi era stato accostato a Totti quando erano emerse voci di problemi coniugali. Durante una partita di calcio, la sosia di Ilary Blasi è stata vista seduta qualche fila dietro di lui. Se all’inizio la conduttrice pensava che la foto fosse “orchestrata da qualcuno” e che i due non si conoscessero, ora le cose sono definite.