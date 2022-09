La vera storia di Marilyn Monroe chi è: Padre, madre, figli, marito, vita privata e carriera

Di Francisco Herrera Coca | Norma Jeane Mortenson, meglio conosciuta come Marilyn Monroe , è nato il 1 giugno 1926 a Los Angeles, vicino a Hollywood. Figlia di Gladys Pearl Baker, una madre single, la bambina era lontana dal glamour che non avrebbe mai immaginato di avere nella sua vita da adulta.

Gladys era una tagliatrice di bobine di film per uno studio cinematografico e stava lottando per mantenere la sua giovane figlia. Questo fu l’inizio di un esaurimento nervoso che l’avrebbe portata a soffrire di schizofrenia per il resto della sua vita.

Gli andirivieni tra le case adottive e l’orfanotrofio sono stati la costante nell’infanzia di Norma Jeane. Il giorno del suo sedicesimo compleanno, ha ricevuto l’offerta di sposare James Dougherty, il suo vicino di casa di 21 anni.

O quello o l’orfanotrofio, e Norma scelse l’altare.

Gli Stati Uniti erano appena entrati nella seconda guerra mondiale e mentre gli uomini venivano arruolati per combattere in prima linea, le donne prendevano posto nelle fabbriche.

Norma Jeane ha trovato lavoro in una fabbrica di trasmettitori radio per l’esercito. Era lì quando un fotografo della Marina ha catturato la bellissima giovane donna con il suo obiettivo.

Le immagini trovarono la loro strada sulla scrivania di un talent scout dello studio della 20th Century Fox e nel 1947 Norma Jean cambiò il suo nome in Marilyn Monroe, debuttando con un piccolo ruolo nel film Dangerous Years .

I ruoli crebbero di importanza e la sua figura divenne più nota, ma fu solo nel 1953 che due eventi avrebbero innescato la popolarità della diva.

Innanzitutto, il lancio di una rivista maschile chiamata Playboy, la cui ragazza del mese non era altro che Marilyn Monroe, in posa nuda nell’iconico paginone centrale.

Ma le foto dell’attrice nuda non erano nuove; Era un portfolio che Marilyn aveva posato per anni prima, prima di diventare famosa.

L’editore della rivista, Hugh Hefner, ha pagato $ 500 per le immagini, sapendo che la fama era molto vicina a raggiungere la bionda. Le copie originali della rivista, che una volta costavano 50 centesimi, ora valgono $ 2.700, poiché sono state stampate solo 54.000 copie. La leggenda è nata!

I signori preferiscono le bionde

Basato su un musical di Broadway, nel 1953 uscì un film che avrebbe reso Marilyn una star di livello mondiale e un’affermata attrice comica.

Il film, una commedia diretta dal leggendario Howard Hawks, mescola perfettamente l’umorismo leggero e la sensualità che sarebbero diventati il ​​segno distintivo di Monroe durante la sua breve carriera, oltre a includere alcuni brani musicali che andrebbero ben oltre la sua fascia.

Il più famoso di loro Diamonds è il migliore amico di una ragazza ( Diamonds Are a Girl’s Best Friend ), dove la bionda canta “Un bacio può essere fantastico, ma non paga l’affitto”, ha contribuito a cementare il mito della bomba sexy e superficiale di cui la maggior parte degli uomini si innamorò a metà degli anni ’50.

Modellata su Mae West –– un’attrice bionda tinta che aveva scioccato i media 20 anni prima ––, condita dalle risate e dalle mosse civettuole di Betty Boop –– la sexy protagonista dei cartoni animati di Max Fleischer negli anni ’30 ––, che aveva anche oggetto di proteste da parte di gruppi di donne puritane, Monroe ha giocato con la dualità tra un “vampiro mangiatore di uomini” e una bionda innocente con un buon cuore.

How to Fish a Millionaire ( Come sposare un milionario , 1953), o The Seven Year Itch ( 1955), sono stati i grandi successi in cui Monroe ha perfezionato il suo personaggio per mano di grandi registi come Billy Wilder, che ha commentato scherzosamente nel suo biografia che sua moglie non gli avrebbe mai perdonato per l’infedeltà, a meno che non fosse con Marilyn, e in quel caso “sarebbe corsa al salone di bellezza per mostrarlo”.

Le battute d’arresto della loro prima collaborazione, tuttavia, impallidirono rispetto a quella che venne dopo, in Una Eva y dos Adanes ( A qualcuno piace caldo , 1959). In Spagna, questo film era conosciuto come Con faldas ya lo loco .

Le riprese sono state un incubo e Wilder e la sua attrice hanno avuto una lotta per il potere. Monroe era in ritardo per le riprese e ha usato la scusa di essersi perso, nonostante fosse lo stesso studio in cui aveva girato molti dei suoi film precedenti.

Inoltre, l’attrice ha rifiutato di memorizzare le sue battute, il che ha portato il regista a scriverle su appunti che ha incollato sul set, che l’attrice ha lasciato cadere distrattamente o semplicemente ignorato.

Billy Wilder, disperato per il numero di riprese che doveva ripetere, ha avvertito i suoi attori, Jack Lemmon e Tony Curtis, di non commettere errori, poiché avrebbe usato qualsiasi buona ripresa di Marilyn, non importa come qualcun altro l’ha fatto.

Il film è stato un immediato successo al botteghino, incassando oltre $ 25 milioni, una cifra impressionante per l’epoca, ed è passato alla storia come uno dei migliori film di Wilder e Monroe. E non solo: l’anno successivo, l’attrice vince il Golden Globe (il premio assegnato dalla Hollywood International Press Association) grazie a questa performance.

Marilyn Monroe: Metodo Attrice

Ha sposato l’allora atleta più famoso degli Stati Uniti: Joe DiMaggio , una star del baseball dei New York Yankees. La coppia è diventata subito la preferita di paparazzi e riviste di gossip, anche se l’idillio non è durato più di otto mesi.

Appena due anni dopo, Monroe si risposò, per la terza e ultima volta, con uno degli scrittori più riconosciuti negli Stati Uniti: il drammaturgo Arthur Miller.

Marilyn non voleva essere ricordata solo come una bionda sensuale; voleva essere riconosciuta come una brava attrice. Ci aveva già provato in River of No Return (1954), diretto dall’austriaco Otto Preminger.

Nonostante il film non fosse stato ben accolto né dal pubblico né dalla critica, aveva segnato l’inizio di un nuovo percorso per l’attrice.

Monroe si stabilì a New York, dove si formò sotto la guida del rispettato regista e attore Lee Strasberg, poi direttore dell’Actor’s Studio e fedele seguace del metodo teatrale del russo Konstantin Stanislavski, ideatore della prima importante tecnica teatrale e uno dei il più influente nella storia dell’arte drammatica.

L’attrice iniziò a frequentare la cerchia degli intellettuali di New York, dove conobbe Miller, che era già un autore affermato grazie alla sua opera La morte di un viaggiatore , che aveva vinto il Premio Pulitzer.

Infine, la coppia si sposò nel 1956.

L’anno successivo Monroe è stata invitata da Sir Laurence Olivier a recitare in Il principe e la showgirl . Marilyn non riusciva a trattenersi con la felicità.

Olivier era famoso per aver portato classici come Shakespeare sul grande schermo, ma qual è stata la sua sorpresa nell’apprendere che il suo nuovo film era una commedia leggera. Erano tempi difficili per la coppia.

Miller è stata l’obiettivo della “caccia anticomunista” condotta nel suo paese, mentre Monroe ha combattuto sul set con il suo regista, che ha accusato di non averle permesso di mettere in pratica il suo metodo di recitazione appena appreso. Nonostante i problemi, il film è stato un successo, ma il rapporto tra l’attrice e suo marito è andato in declino.

Nel 1961 ha recitato nel suo ultimo film:I disadattati, ( I disadattati in America Latina,vite ribelliin Spagna) dove ha condiviso i crediti con Clark Gable, sotto la direzione di John Huston. Il film, scritto da Miller, aveva tutti i tratti distintivi del dramma serio che Monroe sognava. In seguito, avrebbe accettato che fosse l’unica volta in cui scriveva un messaggio per farle piacere.

Buon compleanno

Il 19 maggio 1962 il Partito Democratico decise di buttare la casa dalla finestra per festeggiare il compleanno del presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy .

L’ospite di lusso è stata Marilyn Monroe, che ha cantato “Happy Birthday” con una voce sensuale. Una delle voci più famose dell’epoca è che l’attrice abbia avuto una breve relazione con il presidente degli Stati Uniti, anche se altri dicono che sia stata con Bobby Kennedy, suo fratello minore, e poi procuratore generale degli Stati Uniti.

Allo stesso modo, le versioni hanno acquisito forza dopo la pubblicazione di due libri: Marilyn: A Biography , di Norman Mailer (1973), e Blonde , di Joyce Carol Oates (2000).

La californiana soffriva per molto tempo di una forte dipendenza dai barbiturici, dipendenza che aveva la sua origine nella paura di cadere preda di una malattia mentale come quella che aveva colpito sua madre. Per molto tempo l’attrice ha frequentato quotidianamente sedute di psicoanalisi con Anna Freud , figlia di Sigmund Freud.

La notte del 4 agosto 1962 l’ attrice 36enne fu trovata morta nella sua stanza, distesa a pancia in giù e con la cornetta del telefono in mano; Accanto a lei c’erano una dozzina di flaconi di medicinali vuoti, tra cui uno di Nembutal, un forte sedativo.

Nacque così uno dei miti cinematografici più famosi del 20° secolo. La leggenda di Norma Jeane Mortenson, meglio conosciuta come Marilyn Monroe , è nata per essere immortale.