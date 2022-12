L’attore Luca Argentero diventerà presto padre per la seconda volta e sua moglie Cristina Marino: arriverà un figlio

Nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista Grazia, Cristina Marino ha ufficializzato che lei e il marito Luca Argentero aspettano un maschietto, il loro secondo figlio, che si aggiunge alla figlia Nina Speranza nata nel 2020. La coppia si prepara ad allargare la famiglia e la futura mamma non ha potuto fare a meno di condividere la notizia del sesso del nascituro. Luca Argentero e Cristina Marino aspettano un maschietto Cristina Marino ha rivelato che lei e il marito Luca Argentero accoglieranno un bambino nella loro famiglia. Sarà il loro secondo figlio dopo l’arrivo della figlia Nina Speranza nel 2020. La nidiata della coppia sta crescendo e l’attrice spera che il figlio sia innamorato di lei come la figlia lo è del padre. Marino sostiene che l’amore che vede negli occhi di Nina quando guarda suo padre è straordinario. La notizia della seconda gravidanza Luca Argentero e Cristina Marino si sono uniti in matrimonio nel giugno 2021, dopo aver rimandato le nozze in attesa dell’arrivo della primogenita Nina Speranza nel 2020. La festa è stata piccola ed esclusiva e si è svolta a Città della Pieve. Poco più di due mesi dopo il loro primo anniversario di matrimonio, hanno annunciato la loro seconda gravidanza con un post sui social media che mostrava un pancione evidente. In occasione di un evento organizzato da Cosmopolitan alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha rivelato per la prima volta la sua gravidanza, la futura mamma ha dichiarato di aver quasi dimenticato la sensazione e di essersi adattata nuovamente alla trasformazione. Ha aggiunto che ora che ha reso pubblica la notizia, si sente più composta e non ha bisogno di nascondere o giustificare le sue decisioni e attività. Il nome del bambino non è stato reso noto e la data del parto è prevista per l’inizio del 2023.

Cristina Marino è nata a Milano il 31 maggio 1991 e ha iniziato la sua carriera come modella. L’amore per la danza l’ha poi spinta a frequentare l’Accademia del Teatro Carcano. Nel 2018 è stata dichiarata vincitrice della seconda edizione del programma Dance Dance Dance. Il suo debutto come attrice avviene nel film commedia Amore 14 di Federico Moccia, uscito nel 2009. Nel 2015 ha recitato nel cinepanettone Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti, dove ha conosciuto l’attuale marito Luca Argentero. Nel 2020, Cristina è stata scritturata al fianco di Sergio Castellitto nel thriller Il talento del calabrone.