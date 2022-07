lava i vetri e cade dal quarto piano perdendo l’equilibrio: morta insegnante in pensione

Un’ex insegnante di 76 anni stava pulendo i vetri delle finestre al quarto piano del suo appartamento di Sottomarina quando ha perso l’equilibrio ed è caduta dal suo piccolo balcone.

Il 30 giugno, una donna di 76 anni di Sottomarina, vicino a Chioggia, è caduta dal quarto piano del suo condominio. Nella mattinata di giovedì 30 giugno, la donna, ex insegnante, è caduta dalla finestra del quarto piano mentre puliva i vetri. Poiché le cause sono ancora sconosciute, la donna è caduta dal quarto piano del suo appartamento mentre cercava di pulire i vetri, provocando la sua morte. Quando la donna è caduta dalla finestra, i residenti di Lynx Street hanno allertato i servizi di emergenza nel tentativo di salvarle la vita. Purtroppo, quando l’ambulanza è arrivata, non c’erano più speranze.

Non si conoscono le circostanze esatte della morte della donna, poiché al momento della caduta non era presente nessun altro. Gli investigatori della polizia e dei servizi di emergenza sono sul posto e stanno indagando per determinare se qualcun altro sia coinvolto. I testimoni hanno detto di aver visto il corpo della donna cadere a terra e hanno chiamato le forze dell’ordine. Sconvolti i proprietari e gli inquilini dell’edificio.

Bellemo era molto conosciuta a Sottomarina e dintorni come insegnante, e lavorava in diverse scuole per aiutare le persone a creare famiglie. L’incidente è stato quindi un grande shock per tutti. Le forze dell’ordine hanno dovuto condurre un’ampia serie di indagini, per cui il traffico è stato limitato.