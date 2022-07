Lo prendono in giro per via del suo trucco, ma lui risponde: “Sono qui per essere felice, non per piacere agli altri”

Per molte persone è ancora piuttosto difficile riconoscere la diversità o, meglio, le caratteristiche distinte che rendono gli esseri umani unici. Ogni persona è unica rispetto alle altre e dovremmo essere orgogliosi dei nostri gusti e delle nostre preferenze in qualsiasi campo. Damián Cervantes è un giovane attivo sui social media. È stato aggredito verbalmente da un gruppo di sconosciuti in metropolitana a causa dei suoi occhi insoliti. Stava difendendo i suoi diritti di individuo e, più in generale, di utente di Internet.

Alcune persone hanno iniziato a prendere in giro Damián dopo che ha postato un video su TikTok in cui racconta come è stato ridicolizzato per il suo trucco a Pantitlán: “Le persone si prendevano gioco del mio trucco qui a Pantitlán, e so che alcuni mi rimprovereranno per averlo indossato in pubblico, ma io voglio vivere una vita felice, non una vita che piaccia agli altri”. Damián appare molto sicuro di sé, anche se non fa bene a nessuno essere deriso o preso in giro, e vuole che gli utenti lascino commenti incoraggianti. Perché sprecare tempo ed energie per odiare qualcuno?

Purtroppo non tutti possono evitare di essere colpiti negativamente da commenti di estranei, ed è per questo che Damián ha scelto di “alzare la voce” e far sentire a tutti il suo punto di vista. Anche chi non si sente in grado di rispondere ai bulli che rimproverano e denigrano senza alcuna giustificazione dovrebbe ascoltare questo giovane.

In fin dei conti, Damián crede che l’unica persona che deve compiacere sia se stesso. Coloro che si sentono in dovere di giudicare le scelte e la moralità degli altri si scontrano con l’incrollabile posizione di Damián a favore del piacere di sé. Una società che nuota nel pregiudizio e nell’odio può essere ribaltata dal potere dei social media, se questi vengono usati per diffondere messaggi positivi e compassionevoli.

Quindi, ricordiamoci sempre che dietro un vestito con le paillettes o un ombretto glitterato ci sono delle persone con una storia e con dei sentimenti che non meritano in alcun modo di essere feriti.