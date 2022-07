Lutto per Renato Pozzetto, morto il fratello Ettore all’età di 91 anni

È morto a 91 anni a Varese Ettore Pozzetto, fratello di Renato Pozzetto. Il noto comico lombardo aveva compiuto 91 anni lo scorso aprile e la sua morte è stata annunciata oggi dal sito Varese News. I funerali si svolgeranno il prossimo 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio, un paese in provincia di Varese, e saranno annunciati in anticipo alle persone più sue vicine.

Oltre a Renato e Achille Pozzetto, Ettore era il fratello maggiore di Giorgio, scomparso da qualche anno. Non aveva mai avuto rapporti con il mondo dello spettacolo e del cinema, lavorando per anni alla Ignis-Ire. La famiglia Pozzetto risiedeva a Gemonio, dove si era stabilita durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Milano (dove era nato anche Ettore) era sotto i bombardamenti.

Secondo i suoi familiari, Renato Pozzetto non ha mai parlato della sua giovinezza e della sua crescita. L’attore ha mantenuto una rigida linea di riservatezza su tutto ciò che riguarda la sua prima vita, trascorsa nel paese di Gemonio (provincia di Pavia). Negli anni successivi si trasferì nuovamente a Milano per motivi professionali, pur non abbandonando mai il suo forte senso di frugalità, probabilmente legato a quel contesto provinciale in cui era cresciuto e si era formato. Al momento non ci sono morti o ricordi dell’attore sulla scomparsa del fratello Ettore.