Maltempo, bomba d’acqua su tutta la Campania: alberi caduti e strade allagate

Le forti piogge hanno provocato allagamenti improvvisi in tutta la Campania, sommergendo parti di Napoli e della provincia fino alla vita. Alberi e rami sono caduti in tutta l’Irpinia dopo una tempesta di fulmini.

Violente bombe d’acqua si sono abbattute su tutta la Campania per tutta la notte, non risparmiando nessuna provincia: da Napoli a Salerno, passando per Avellino, Benevento e Caserta, si sono verificati allagamenti e forti venti, con alberi che si sono addirittura schiantati sull’autostrada. Emblematico il fatto che chi si trovava sull’autostrada A16 Napoli-Bari sia stato svegliato di buon mattino, intorno alle 6.30: gli operai dell’Anas e i vigili del fuoco sono stati bloccati a Pomigliano d’Arco dopo che alcuni rami sono caduti sulle corsie autostradali, costringendoli a un intervento di emergenza. Il traffico veicolare non ha subito ripercussioni perché era ancora presto, ma occorre comunque prestare attenzione.

A Napoli ci sono state due zone in cui l’acqua è straripata, in via Reggia di Portici e in via Nuova Marina. Anche se la città non è stata colpita, gli allagamenti sono stati un problema regolare in queste strade. I residenti di Pompei sono rimasti scioccati quando un’auto si è scontrata con un’altra auto in viale Mazzini. Il conducente è sopravvissuto miracolosamente all’incidente. Alberi sono caduti in tutta la provincia, in particolare ad Avellino, dove si sono verificati fulmini e piogge intense fino alle 6 di questa mattina. Oltre agli alberi caduti, le strade si sono allagate in diverse località, anche se la situazione è complessivamente sotto controllo. Una seconda allerta di colore giallo è stata emessa dall’agenzia regionale di protezione civile e durerà fino alle 14.00 di questo pomeriggio. Il peggior tempo della regione sembra essere passato, anche se l’allerta resterà in vigore per tutta la mattinata.