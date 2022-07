Missili russi su Vinnytsia: strage di civili in Ucraina, decine di morti e dispersi, anche bambini

Giovedì mattina, missili russi Kalibr hanno colpito il centro di Vinnytsia, creando scompiglio tra i civili. Zelensky ha definito l’incidente un “atto deliberato di terrorismo”.

Il Ministero degli Affari Esteri ucraino ha smentito l’affermazione secondo cui giovedì mattina a Vinnytsia si sarebbe verificato un massacro di civili, quando un missile russo avrebbe colpito la città ucraina, uccidendo e ferendo un gran numero di residenti locali, tra cui molti bambini.

Un esame del gruppo investigativo Bellingcat ha concluso che l’attacco missilistico alla città di Parchments, a sud-ovest di Kiev, nell’Ucraina centrale e lontano dal fronte di guerra, è stato effettuato dalle forze russe con missili Kalibr sparati dal Mar Nero. Le autorità ucraine hanno riferito che tre razzi russi hanno colpito l’area intorno all’edificio degli uffici municipali intorno alle 11.00 ora locale, quando la zona era affollata di persone in una giornata di sole.

Diversi edifici residenziali e un parcheggio sono stati danneggiati quando i missili hanno colpito l’area, provocando un vasto incendio che ha distrutto decine di veicoli. Tra i morti ci sono almeno tre bambini e oltre cinquanta persone sono rimaste ferite, tra cui diversi minori. Molte persone sono rimaste uccise tra le macerie e più di quaranta risultano disperse. Un centinaio di persone hanno inoltre riportato ferite minori. Circa 55 edifici sono stati danneggiati e oltre 40 veicoli sono stati distrutti a causa dell’attacco. Per domare l’incendio, soccorrere i feriti e localizzare i dispersi e i feriti, il Servizio di emergenza dello Stato ucraino si è precipitato in forze sul posto e ha spento le fiamme, recuperato i feriti e cercato i dispersi.

Un alto funzionario del servizio di emergenza regionale ha dichiarato che le scene apocalittiche che si sono verificate a seguito del bombardamento suggeriscono che non ci sono altri sopravvissuti. Nell’area colpita dai missili russi si trovano numerosi snodi del trasporto pubblico locale, uffici, locali notturni e persino una clinica materna, motivo per cui è sempre affollata. Non sorprende quindi che anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia parlato di “un atto deliberato di terrorismo”. “Vinnytsia è stata bombardata oggi, uccidendo e ferendo anche dei bambini. Ogni giorno la Russia uccide bambini ucraini, dirige razzi contro obiettivi civili e uccide civili. Non è forse questo un atto di aperto terrorismo? La Russia è una nazione assassina. È un Paese terrorista”, ha scritto il presidente ucraino sui social media.