Molti non sanno come è morta Olivia la figlia di Niccolò Fabi

Il 3 luglio 2010, la figlia di Niccolò Fabi, Olivia, di 2 anni, è morta di meningite fulminante. La tragica scomparsa di Shirin Amini, ex compagna dell’artista Niccolò Fabi e madre di sua figlia Giulia, è stata una doppia tragedia per chi li ha conosciuti entrambi. La Fondazione Parole di Lulù è stata creata nell’agosto 2010 per onorare la memoria di Amini e preservare la sua eredità artistica. Un toccante post scritto da Fabi poco dopo la morte di Amini recitava:

Amici, vi sto per scrivere quello che non avrei mai voluto scrivere. Questa notte una sepsi meningococcica fulminante ha portato via nostra figlia Olivia, Lulùbella per chi l’ha conosciuta e amata, il dolore devastante che mi attanaglia la gola è la conseguenza dell’esperienza più inaccettabile, orrida, ingiusta e innaturale che un essere umano può vivere. Inutile dirvi che fino a quando non avrò trovato un modo per trasformare questo dolore e dare un senso costruttivo a questo incubo, il palcoscenico sarà l’ultimo posto in cui desidererò stare. So di poter contare sulla vostra sensibilità e sull’amore che mai come adesso è l’unico strumento che merita di essere suonato. Un abbraccio che contiene tutto”.

Lulu era il soprannome con il quale chiamavano dolcemente la figlia Olivia, morta il 3 luglio 2010. Da allora, Niccolò Fabi e Shirin Amini sono impegnati a fondare Lulu’s Words, un’organizzazione di attività ludiche ed educative che promuovono la crescita e la salute dei bambini. La morte della figlia Olivia ha sconvolto totalmente la vita e l’interiorità di Niccolò Fabi, come lui stesso ha concesso in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Nel novembre 2017, qualcosa in lui si è rotto; un punto di rottura che lo ha spinto prima ad allontanarsi dal mondo della musica e poi alla rottura della sua relazione quindicennale con Shirin Amini. Nonostante i brutti momenti, i due sono oggi più uniti che mai e genitori della piccola Kim. Niccolò Fabi ha voluto dedicare una canzone alla figlia Olivia, scomparsa 11 anni fa per una brutta malattia.