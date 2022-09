Sapete chi è Niccolò Fabi: età, vita privata, moglie, figli, separato, fidanzata, canzoni

Niccolò Fabi è un cantautore italiano che ha pubblicato sei album. Scopriamo insieme alcuni dettagli e curiosità sulla sua vita privata! Niccolò Fabi è un prolifico cantautore romano. Nel corso della sua lunga carriera, ha regalato alla nostra musica innumerevoli gemme, tra cui le canzoni “Costruire” e “Lasciarsi un giorno a Roma”. Vediamo alcuni dettagli della vita privata di Fabi e alcune curiosità sul suo personaggio pubblico.

Chi è Niccolò Fabi? Niccolò Fabi è nato a Roma il 16 maggio del 1968. Ha 53 anni. Niccolò Fabi non è mai stato sposato. In compenso, ha avuto una lunga relazione con la storica compagna e madre dei suoi figli Shirin Amini, fotografa di origini iraniane.

La figlia di Niccolò Fabi, Olivia, è morta all’età di due anni per una meningite fulminante. Sua madre era l’allora compagna Shirin Amini. Nonostante la loro relazione sia terminata nel 2017, i due restano attraverso gli amici Parole di Lulù: l’associazione è in memoria della piccola Olivia e si occupa di progetti sociali, didattici ed legati all’infanzia.

Nel 2017 il cantautore Niccolò Fabi si è separato da Shirin Amini e ha concluso la sua relazione sentimentale con lei. I due avevano una relazione a lungo termine e due figli insieme, ma Niccolò Fabi era diventato insoddisfatto del loro rapporto.

La decisione di porre fine alla relazione sentimentale è stata fortemente influenzata dalla morte di Olivia Fabi, la prima figlia di Niccolò Fabi, scomparsa nel 2015. Dopo aver vissuto la perdita della figlia, Niccolò Fabi ha voluto concentrarsi sulla crescita di Kim, nata durante la sua relazione con Shirin Amini.

A novembre 2017 sono sceso dal palcoscenico del Palalottomatica di Roma, ho chiuso i vestiti del cantautore nell’armadio e progressivamente, mi sono allontanato da tutto, da tutti. I dettagli della vita sentimentale di Niccolò Fabi non sono disponibili. L’artista è molto riservato sulla sua vita privata e non è possibile reperire online nessuna informazione in merito.

Niccolò Fabi ha pubblicato il suo album di debutto, Il giardiniere, nel 1997. Il disco conteneva il successo sanremese “Capelli” e la canzone Dica. Da allora ha pubblicato altri undici album in studio, tra cui Costruire, Il negozio di antiquariato, È non è, Lasciarsi un giorno a Roma, L’amore non esiste e Io sono l’altro.

Niccolò Fabi si è esibito sul palco dell’Ariston solo una volta: nel 1997, infatti, ha partecipato al concorso canoro più seguito d’Italia all’interno della categoria Nuove Proposte e ha vinto il Premio della Critica con il celebre brano Capelli. In altre occasioni, è tornato al Festival di Sanremo come ospite degli Zero Assoluto nel 2006, dove hanno cantato insieme il successo del duo Svegliarsi la mattina. Nel 2011 è tornato nella città dei fiori di Imperia come autore: è suo il testo della canzone Lontano da tutto interpretato da Serena Abrami.